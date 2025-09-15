ента новостей

15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
14:27
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
14:24
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
14:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
13:56
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
13:37
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
13:33
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
11:33
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»

В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга изъяли «слоновий транквилизатор» у жительницы Новокузнецка

Во время патрулирования территории 13 сентября возле дома номер 21, корпус 2 по улице Народной, сотрудники Росгвардии задержали 41-летнюю жительницу Новокузнецка, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности. Женщина была замечена в нарушении общественного спокойствия, выражаясь нецензурными словами в адрес окружающих.

Для дальнейшего разбирательства нарушительница была передана сотрудникам полиции. При личном досмотре в её кошельке были обнаружены два небольших прозрачных пакета. Внутри пакетов находилось порошкообразное вещество розоватого оттенка, общий вес которого составил приблизительно 3 грамма.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество общей массой 3,11 грамма представляет собой наркотическую смесь, содержащую карфентанил, мощный синтетический опиоид, известный также как «слоновий транквилизатор».

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Невский район, наркотики
