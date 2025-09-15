В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»

Во время патрулирования территории 13 сентября возле дома номер 21, корпус 2 по улице Народной, сотрудники Росгвардии задержали 41-летнюю жительницу Новокузнецка, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности. Женщина была замечена в нарушении общественного спокойствия, выражаясь нецензурными словами в адрес окружающих.

Для дальнейшего разбирательства нарушительница была передана сотрудникам полиции. При личном досмотре в её кошельке были обнаружены два небольших прозрачных пакета. Внутри пакетов находилось порошкообразное вещество розоватого оттенка, общий вес которого составил приблизительно 3 грамма.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество общей массой 3,11 грамма представляет собой наркотическую смесь, содержащую карфентанил, мощный синтетический опиоид, известный также как «слоновий транквилизатор».

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.