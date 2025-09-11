ента новостей

19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
14:51
Международная выставка «Реализм в искусстве»
14:45
Мультимедийная выставка «Фейковая правда»
14:41
ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента
14:34
Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД
14:28
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером
14:16
В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна
14:14
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл
14:07
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО
13:10
В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки
11:50
В Петербурге прошел первый соревновательный день Международных спортивных Игр Александра Невского
10:56
В Царском селе идут работы по реставрации Александровского дворца
10:01
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России
17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
15:38
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
14:00
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
13:58
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
13:02
Премьера спектакля «Ханума»
12:13
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
Полицейские задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки на Ультрамариновой улице

10 сентября, около 17 часов 20 минут, в отделение полиции Невского района Петербурга поступило обращение от 30-летней гражданки, проживающей в доме номер 4 по Ультрамариновой улице. В своем заявлении женщина указала на инцидент, произошедший 30 августа. Согласно ее словам, у подъезда к ней приставал неизвестный мужчина, демонстрировавший неадекватное поведение и высказывавший угрозы.

В тот же день, в отделение обратилась 31-летняя соседка заявительницы, работающая фармацевтом, с аналогичным заявлением. Женщина сообщила, что в аптеке ей угрожал неизвестный, вооруженный ножом.

По обоим фактам следственными органами были возбуждены уголовные дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угрозах жителям многоквартирного дома. Им оказался тридцатилетний безработный, зарегистрированный в доме номер 34 по Октябрьской набережной.

На основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

