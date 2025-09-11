В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки

10 сентября, около 17 часов 20 минут, в отделение полиции Невского района Петербурга поступило обращение от 30-летней гражданки, проживающей в доме номер 4 по Ультрамариновой улице. В своем заявлении женщина указала на инцидент, произошедший 30 августа. Согласно ее словам, у подъезда к ней приставал неизвестный мужчина, демонстрировавший неадекватное поведение и высказывавший угрозы.

В тот же день, в отделение обратилась 31-летняя соседка заявительницы, работающая фармацевтом, с аналогичным заявлением. Женщина сообщила, что в аптеке ей угрожал неизвестный, вооруженный ножом.

По обоим фактам следственными органами были возбуждены уголовные дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угрозах жителям многоквартирного дома. Им оказался тридцатилетний безработный, зарегистрированный в доме номер 34 по Октябрьской набережной.

На основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.