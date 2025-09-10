В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице

09 сентября 2025 года, около 06 часов 15 минут, в правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 19-летней жительницы Санкт-Петербурга, проживающей в доме номер 10 по Купчинской улице. Гражданка сообщила о несанкционированном проникновении постороннего лица в ее жилище.

В результате оперативных действий, предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что целью проникновения в квартиру была кража. Также установлено, что непосредственно перед этим инцидентом, данный гражданин совершил кражу из соседней квартиры, похитив предметы мужской одежды и портмоне, содержащее банковские карты. Сумма нанесенного материального ущерба оценена в 12 000 рублей.

В тот же день, вечером, от владельца квартиры, подвергшейся ограблению ранее, также было зарегистрировано заявление в полицию.

На основании собранных материалов возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.