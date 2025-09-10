В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто

В ночь с 8 на 9 сентября возле дома номер 59 по Лесному проспекту сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль "Киа Рио", взятый в аренду (каршеринг). За рулем транспортного средства находилась гражданка 27 лет.

При стандартной проверке документов поведение женщины вызвало подозрения у полицейских, что послужило основанием для проведения осмотра салона автомобиля. На заднем сиденье была обнаружена куртка, в которой находились металлическая коробка с самодельными сигаретами и 12 обмотанных изолентой свертков.

Задержанная признала, что в свертках содержится марихуана, которую она изъяла из тайника, координаты местонахождения которого получила через мобильное приложение. Изъятые вещества были отправлены на экспертизу. Женщина была задержана и доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Впоследствии, в рамках обыска, проведенного по месту жительства задержанной (Новосибирская улица, дом 17), были обнаружены предметы, указывающие на возможную причастность к распространению наркотических средств: дополнительные свертки с веществом растительного происхождения, готовые к сбыту, электронные весы и материалы для упаковки.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 часть 3 и 228.1 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде задержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.