В Петербурге задержали мужчину бросавшиего бутылки в прохожих из окна

2 сентября в отделение полиции Красносельского района Петербурга поступило заявление от гражданки о факте выбрасывания стеклянных емкостей из окна квартиры, расположенной в доме 10, корпус 1 на Кингисеппском шоссе. Личность нарушителя на момент обращения установлена не была.

На следующий день, 3 сентября, медицинское учреждение уведомило правоохранительные органы о поступлении шестилетнего пациента с травмой головы, полученной в результате падения постороннего предмета. После проведения необходимых медицинских процедур ребенок был выписан для дальнейшего амбулаторного наблюдения, его состояние оценивалось как стабильное.

Мать пострадавшего пояснила, что травма была получена вследствие падения стеклянной тары, выброшенной из окна многоэтажного дома.

В тот же день в 13:30 сотрудниками полиции в указанном доме был задержан 34-летний безработный, проживающий в данной квартире. Подозреваемый признан причастным к систематическому выбрасыванию бутылок из окна по хулиганским мотивам.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за хулиганские действия. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.