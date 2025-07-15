В Парголово 4-летний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа

Сегодня, около 15 часов, в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация об инциденте, произошедшем в доме номер 14, корпус 2 по Тихоокеанской улице, где из окна выпал ребенок.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже указанного дома, выпал четырехлетний мальчик. Полученные в результате падения травмы оказались несовместимыми с жизнью, и ребенок скончался на месте.

Согласно предварительной информации, трагическое происшествие случилось в момент, когда мать мальчика временно покинула квартиру, чтобы посетить магазин.

В настоящее время по факту гибели несовершеннолетнего проводится тщательная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Стоит отметить, что это уже второй трагический случай гибели ребенка в результате падения из окна, зафиксированный в Санкт-Петербурге за последние несколько часов.

В связи с участившимися инцидентами, полиция обращается к родителям с настоятельным призывом проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра, подчеркивая, что подобные трагедии могут произойти в мгновение ока.