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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово 4-летний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа

В Парголово 4-летний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту гибели 4-летнего ребенка, выпавшего из окна в Парголово

Сегодня, около 15 часов, в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация об инциденте, произошедшем в доме номер 14, корпус 2 по Тихоокеанской улице, где из окна выпал ребенок.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже указанного дома, выпал четырехлетний мальчик. Полученные в результате падения травмы оказались несовместимыми с жизнью, и ребенок скончался на месте.

Согласно предварительной информации, трагическое происшествие случилось в момент, когда мать мальчика временно покинула квартиру, чтобы посетить магазин.

В настоящее время по факту гибели несовершеннолетнего проводится тщательная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Стоит отметить, что это уже второй трагический случай гибели ребенка в результате падения из окна, зафиксированный в Санкт-Петербурге за последние несколько часов.

В связи с участившимися инцидентами, полиция обращается к родителям с настоятельным призывом проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра, подчеркивая, что подобные трагедии могут произойти в мгновение ока.

Все по теме: Выборгский район, падение с высоты, обнаружение трупа, дети
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