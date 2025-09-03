На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета

В ночь на второе сентября в отделение полиции Красносельского района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась 14-летняя ученица школы. Девочка самостоятельно прибыла вечером того же дня с термическим ожогом и полной потерей слуха с обеих сторон.

Состояние подростка было оценено как среднетяжелое, и она была немедленно госпитализирована.

Согласно показаниям пострадавшей, инцидент произошел в 19:30 на детской площадке, расположенной у дома номер 152 по проспекту Ветеранов. Она заявила, что ее знакомый произвел выстрел ей в лицо из сигнального пистолета.

Сотрудниками правоохранительных органов личность стрелявшего была установлена, и он был допрошен.

Выяснилось, что стрелявшим является пятнадцатилетний ученик девятого класса.

Он сообщил, что приобрел сигнальный пистолет, снаряженный свето-шумовым патроном, на одной из интернет-площадок. По его словам, во время демонстрации пистолета своим товарищам произошел случайный выстрел, который попал в лицо его подруге. Поддавшись панике, подросток избавился от пистолета, выбросив его.

По данному инциденту сотрудниками полиции проводится тщательная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.