ента новостей

19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
11:14
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
10:53
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
10:49
В Киришах полицейсике искали нелегалов
16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
10:15
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета

На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту травмирования школьницы выстрелом из сигнального пистолета на проспекте Ветеранов

В ночь на второе сентября в отделение полиции Красносельского района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась 14-летняя ученица школы. Девочка самостоятельно прибыла вечером того же дня с термическим ожогом и полной потерей слуха с обеих сторон.

Состояние подростка было оценено как среднетяжелое, и она была немедленно госпитализирована.

Согласно показаниям пострадавшей, инцидент произошел в 19:30 на детской площадке, расположенной у дома номер 152 по проспекту Ветеранов. Она заявила, что ее знакомый произвел выстрел ей в лицо из сигнального пистолета.

Сотрудниками правоохранительных органов личность стрелявшего была установлена, и он был допрошен.

Выяснилось, что стрелявшим является пятнадцатилетний ученик девятого класса.

Он сообщил, что приобрел сигнальный пистолет, снаряженный свето-шумовым патроном, на одной из интернет-площадок. По его словам, во время демонстрации пистолета своим товарищам произошел случайный выстрел, который попал в лицо его подруге. Поддавшись панике, подросток избавился от пистолета, выбросив его.

По данному инциденту сотрудниками полиции проводится тщательная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Красносельский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-11-2023, 12:56
В Калининском районе подросток выстрелил в лицо сверстнику из сигнального пистолета
27-07-2025, 14:51
На Загребском бульваре пьяный мужчина выстрелил из сигнального пистолета
24-09-2024, 11:37
На проспекте Ветеранов подростки стреляли в девочку на детской площадке из пневматического пистолета
27-07-2025, 14:55
В Невском районе подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в спину бывшей подруге
2-04-2025, 10:07
на проспекте Науки мужчина в ходе конфликта выстрелил из сигнального пистолета
21-07-2024, 11:58
На проспекте Художников мужчине выстрелили в лицо из пневматического пистолета

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
30-08-2025, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
29-08-2025, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
Наверх