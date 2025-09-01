Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово

28 августа около 16 часов 15 минут в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступило заявление от гражданина о том, что пожилой человек, его знакомый, проживающий в доме номер 28 по Вокзальному шоссе в населённом пункте Парголово, стал жертвой мошеннических действий и отдал злоумышленникам свои сбережения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 84-летний потерпевший получил телефонный звонок от неизвестного лица, который убедил его в необходимости передачи денежных средств "связному" для содействия в задержании неких преступников.

Доверившись злоумышленникам, пенсионер передал им крупную сумму денежных средств, а именно 20 миллионов рублей.

По данному факту было инициировано уголовное расследование по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

Как стало известно «Питерец.ру», в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Главного управления совместно с коллегами из районного отдела полиции, на следующий день по месту его проживания на Арцеуловской аллее был задержан 27-летний гражданин, зарегистрированный в городе Южно-Сахалинске, подозреваемый в совершении данного преступления.

В отношении задержанного была применена мера пресечения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.