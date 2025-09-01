ента новостей

15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:44
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово

Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали «дропа - гастролера», помогавшего мошенникам обмануть на крупную сумму жителя Парголово

28 августа около 16 часов 15 минут в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступило заявление от гражданина о том, что пожилой человек, его знакомый, проживающий в доме номер 28 по Вокзальному шоссе в населённом пункте Парголово, стал жертвой мошеннических действий и отдал злоумышленникам свои сбережения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 84-летний потерпевший получил телефонный звонок от неизвестного лица, который убедил его в необходимости передачи денежных средств "связному" для содействия в задержании неких преступников.

Доверившись злоумышленникам, пенсионер передал им крупную сумму денежных средств, а именно 20 миллионов рублей.

По данному факту было инициировано уголовное расследование по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

Как стало известно «Питерец.ру», в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Главного управления совместно с коллегами из районного отдела полиции, на следующий день по месту его проживания на Арцеуловской аллее был задержан 27-летний гражданин, зарегистрированный в городе Южно-Сахалинске, подозреваемый в совершении данного преступления.

В отношении задержанного была применена мера пресечения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-08-2025, 12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
15-08-2025, 11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
21-05-2025, 11:04
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионера с Апрельской улицы
2-08-2025, 16:08
Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионера из Парголово
2-08-2025, 16:15
Задержан 19-летний "дроп" мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Космонавтов
17-05-2025, 11:37
В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане сразу двух пенсионеров

Происшествия на дорогах

30-08-2025, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
29-08-2025, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
26-08-2025, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Наверх