В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков

27 августа 2025 года, около 18 часов 45 минут, на шоссе Революции сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красногвардейскому району были остановлены два автомобиля марки Hyundai, которыми управляли граждане государства Центральной Азии.

В ходе досмотра автомобиля Hyundai Sonata, за рулем которого находился 33-летний иностранец, обнаружены и конфискованы 12 свертков из фольги и 8 полимерных пакетов с веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является мефедроном, общая масса которого составила около 5 граммов.

При осмотре автомобиля Hyundai Solaris, которым управлял 20-летний мигрант, также были найдены и изъяты 12 фольгированных свертков, содержащих гашиш. Общий вес изъятого гашиша составил примерно 9 граммов.

Кроме того, при личном досмотре у старшего по возрасту иностранца было изъято 12 свертков с гашишем общей массой около 10 граммов, а у его соотечественника – 6 свертков с гашишем, общий вес которых составил около 5 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В соответствии со ст. 91 УПК РФ, подозреваемые задержаны.