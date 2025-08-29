ента новостей

13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
10:09
В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября
10:00
На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов
09:43
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту
16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков

В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красногвардейского района задержали двух иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков

27 августа 2025 года, около 18 часов 45 минут, на шоссе Революции сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красногвардейскому району были остановлены два автомобиля марки Hyundai, которыми управляли граждане государства Центральной Азии.

В ходе досмотра автомобиля Hyundai Sonata, за рулем которого находился 33-летний иностранец, обнаружены и конфискованы 12 свертков из фольги и 8 полимерных пакетов с веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является мефедроном, общая масса которого составила около 5 граммов.

При осмотре автомобиля Hyundai Solaris, которым управлял 20-летний мигрант, также были найдены и изъяты 12 фольгированных свертков, содержащих гашиш. Общий вес изъятого гашиша составил примерно 9 граммов.

Кроме того, при личном досмотре у старшего по возрасту иностранца было изъято 12 свертков с гашишем общей массой около 10 граммов, а у его соотечественника – 6 свертков с гашишем, общий вес которых составил около 5 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В соответствии со ст. 91 УПК РФ, подозреваемые задержаны.

Все по теме: Красногвардейский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-03-2025, 13:37
В Петербурге задержали наркосбытчика - ретрограда
6-10-2023, 14:26
В Невском районе задержали братьев-наркоторговцев
14-07-2022, 13:59
В Ленобласти ранее задержанному сбытчику наркотиков «добавили» уголовное дело
26-03-2021, 10:59
В Петербурге полицейские задержали распространителя синтетических наркотиков
23-07-2025, 12:29
В Петербурге у предпринимателя изъяли крупную партию наркотиков в автомобиле
20-10-2022, 14:56
В Пушкинском районе задержали наркодилера

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
26-08-2025, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
26-08-2025, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
Наверх