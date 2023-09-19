В Петербурге пенсионер инвестировал в мошенников почти 4 млн рублей

Накануне к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 76-летний пенсионер с заявлением о том, что 31 августа 2023 года ему позвонил неизвестный, представившийся брокером, и под предлогом участия в валютной бирже, убедил его скачать приложение и инвестиционную платформу, после чего в период с 06.09.2023 до 14.09.2023 пожилой человек перевел денежные средства в сумме 3 948 200 рублей на указанный ему номер телефона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление и задержание мошенников.