В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета

В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Тосненского района Ленобласти задержали стрелявших в лицо прохожем в поселке Тельмана

27 августа 2025 года, в 20:10, оперативный дежурный полиции Тосненского района Ленинградской области принял сообщение об инциденте у дома номер 6 в населенном пункте Тельмана, где неизвестные лица произвели выстрел в область глаза мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что два молодых человека, возрастом 20 и 21 год, совершили выстрел из сигнального пистолета в 52-летнего местного жителя.

21-летний подозреваемый в совершении выстрела был задержан гражданскими лицами и передан прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

Второй участник происшествия, 20-летний молодой человек, был задержан сотрудниками полиции по месту его жительства в Красногвардейском районе.

Пострадавший от выстрела мужчина был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом "ранение глаза".

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих задержанных лиц.

