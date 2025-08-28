В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников

27 августа 2025 года, около 10 часов 50 минут, в правоохранительные органы поступило заявление от гражданина 1946 года рождения, проживающего в доме №20 по улице Есенина. Заявитель сообщил, что 25 августа текущего года ему начали поступать телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие, используя обманную схему под видом обеспечения сохранности его финансов, склонили пожилого человека в тот же день передать курьеру денежные средства в размере приблизительно 725 000 рублей рядом с его домом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как мошенничество в особо крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 27 августа 2025 года в 14 часов 50 минут, возле дома №22 по проспекту Энтузиастов была задержана гражданка пенсионного возраста, 1951 года рождения, подозреваемая в соучастии в совершении указанного преступления.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.