15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
10:09
В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября
10:00
На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов
09:43
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту
16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали пожилую даму, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера

27 августа 2025 года, около 10 часов 50 минут, в правоохранительные органы поступило заявление от гражданина 1946 года рождения, проживающего в доме №20 по улице Есенина. Заявитель сообщил, что 25 августа текущего года ему начали поступать телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие, используя обманную схему под видом обеспечения сохранности его финансов, склонили пожилого человека в тот же день передать курьеру денежные средства в размере приблизительно 725 000 рублей рядом с его домом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как мошенничество в особо крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 27 августа 2025 года в 14 часов 50 минут, возле дома №22 по проспекту Энтузиастов была задержана гражданка пенсионного возраста, 1951 года рождения, подозреваемая в соучастии в совершении указанного преступления.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
