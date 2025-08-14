В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей

13 августа около 16 часов 55 минут в отделение полиции Московского района Петербурга поступило заявление от 98-летней гражданки, проживающей в доме номер 83 по улице Ленсовета.

По словам заявительницы, днем ранее, посредством телефонного разговора, неизвестное лицо, используя обман и представляясь сотрудником службы безопасности банка, убедило её в необходимости передачи крупной суммы денег курьеру для защиты от мошеннических действий. Доверившись злоумышленнику, пожилая женщина передала курьеру в подъезде своего дома 1 миллион 75 тысяч рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как мошенничество в особо крупном размере. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления и задержания причастных к совершению преступления лиц.