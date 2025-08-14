ента новостей

13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
Полицейские расследуют мошенничество в отношении 98-летней блокадницы

13 августа около 16 часов 55 минут в отделение полиции Московского района Петербурга поступило заявление от 98-летней гражданки, проживающей в доме номер 83 по улице Ленсовета.

По словам заявительницы, днем ранее, посредством телефонного разговора, неизвестное лицо, используя обман и представляясь сотрудником службы безопасности банка, убедило её в необходимости передачи крупной суммы денег курьеру для защиты от мошеннических действий. Доверившись злоумышленнику, пожилая женщина передала курьеру в подъезде своего дома 1 миллион 75 тысяч рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как мошенничество в особо крупном размере. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления и задержания причастных к совершению преступления лиц.

