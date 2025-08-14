В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области

В правоохранительные органы 12 августа обратилась 41-летняя гражданка, проживающая в Тосненском районе Ленинградской области. Она заявила об исчезновении своего 47-летнего брата, прибывшего из Новгородской области и временно проживавшего в одном из домов садоводческого некоммерческого товарищества «Кюльвия-2».

Согласно показаниям заявительницы, связь с родственником была потеряна 18 июля.

При осмотре предполагаемого места инцидента были выявлены следы жидкости, визуально напоминающей кровь, на элементах интерьера и мебели. Кроме того, было обнаружено кострище с пепельными остатками и обгоревшими фрагментами костной ткани, предположительно человеческого происхождения.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

13 августа сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего местного жителя, работающего охранником на строительной площадке в поместье озера Сиркоярви поселка Куйвозовское Всеволожского района. Задержание было произведено в вагончике на стройплощадке, подозреваемый был задержан по подозрению в совершении указанного преступления.

По предварительным данным, в ходе внезапно возникшей ссоры во время совместного употребления алкогольных напитков, подозреваемый нанес потерпевшему один удар обухом топора в область головы. После этого он совершил сожжение тела жертвы, а останки вывез в лесной массив.

Подозреваемый, имеющий в прошлом судимость за кражи, был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.