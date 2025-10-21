Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии

Убежденная консерваторка Санаэ Такаичи была избрана парламентом Японии первой женщиной-премьер-министром во вторник, в знаковый момент для исторически патриархальной страны, где и в политике, и на рабочих местах доминируют пожилые мужчины.

Такаичи вступает в эту роль, когда Япония сталкивается с растущими экономическими проблемами и расколом в политике, и всего за несколько дней до запланированного визита президента США Дональда Трампа.

На своей первой пресс-конференции в качестве премьер-министра во вторник вечером Такаичи уделила большое внимание экономическим вопросам и продвижению интересов Японии, заявив, что она будет “работать смело и неустанно, не боясь перемен” для 'нации и ее народа”.

Такаичи поддерживает пересмотр пацифистской конституции Японии и посетила спорный военный храм, который включает имена лиц, осужденных за военные преступления во время Второй мировой войны – обе проблемы вызывают гнев в соседних Китае и Южной Корее, которые также являются жизненно важными торговыми партнерами Японии.

Она также выступает против однополых браков и растущего движения за то, чтобы разрешить супружеским парам использовать разные фамилии.

Некоторые из этих позиций, такие как ее ястребиные взгляды на Китай, могут осложнить региональные отношения Японии. А в Японии некоторые обеспокоены ее экономическими предложениями – увеличить расходы и снизить налоги, – поскольку страна борется с заоблачной инфляцией и стоимостью жизни.

На своей пресс-конференции во вторник вечером Такаичи заявила, что она “построит сильную японскую экономику и защитит национальные интересы Японии любой ценой с помощью дипломатии и безопасности”.

Соседи Японии прохладно отреагировали на новость о ее победе во вторник, а министерство иностранных дел Китая заявило, что “приняло к сведению результаты выборов” и надеется на “взаимовыгодные отношения”.

Представитель министерства иностранных дел Южной Кореи также пообещал продолжить сотрудничество с “новым кабинетом министров Японии”, не назвав имени Такаичи, сообщает информационное агентство Yonhap.