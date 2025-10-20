ента новостей

На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в глаза женщине и двум детям
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте
В Петербурге поймали двух подруг из Мурино за рекламу «наркошопа
В Пушкине состоялся 78-й легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»
СКА продолжает радовать чужих болельщиков
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте
В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко

Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко

Администрация Петербурга
В Смольном состоялась рабочая встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко

Сегодня, 20 октября, в здании Смольного состоялась важная рабочая встреча, в которой приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На встрече обсуждались ключевые вопросы, касающиеся реализации дорожных карт, актуальные экономические проблемы, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между двумя регионами.

Александр Беглов отметил, что между Петербургом и Приморским краем существует множество общих интересов и связей. Оба региона имеют честь принимать два крупнейших экономических форума в России – Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум. На этих значимых мероприятиях Президент страны задает важные направления для экономического развития всей страны, что подчеркивает значимость этих площадок.

Губернатор Беглов также акцентировал внимание на том, что они последовательно выполняют все достигнутые ранее договоренности о расширении двустороннего сотрудничества, которые были установлены в 2021 году. В рамках этой работы осуществляется реализация значимых проектов в различных сферах, которые приносят ощутимую пользу как жителям Северной столицы, так и жителям Приморья.

Кроме того, он подчеркнул, что оба региона на сегодняшний день являются лидерами в области судостроения в стране, привлекая в эту отрасль значительные инвестиции. Это подчеркивает важность развития не только местной экономики, но и всей страны в целом.

Также обсуждалось развитие Северного морского пути и других транспортных коридоров, которые связывают европейскую часть России с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Успешно продолжается выполнение ранее достигнутых межрегиональных соглашений, касающихся развития туристической отрасли. В ходе встречи губернаторы обсудили дальнейшие шаги по увеличению туристических потоков, включая проведение совместных рекламных кампаний, которые будут направлены на продвижение туристических возможностей как Петербурга, так и Приморского края.

Александр Беглов и Олег Кожемяко пришли к единому мнению о необходимости укрепления межрегионального взаимодействия, развития гуманитарных и деловых контактов, а также наращивания кооперации между предприятиями в различных отраслях промышленности. Кроме того, они обсудили важность расширения культурных связей, что также способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между двумя регионами.

Таким образом, встреча между губернаторами стала важным шагом на пути к дальнейшему развитию и укреплению связей между Санкт-Петербургом и Приморским краем, что в свою очередь будет способствовать общему экономическому росту и улучшению качества жизни граждан.

