Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко

Сегодня, 20 октября, в здании Смольного состоялась важная рабочая встреча, в которой приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На встрече обсуждались ключевые вопросы, касающиеся реализации дорожных карт, актуальные экономические проблемы, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между двумя регионами.

Александр Беглов отметил, что между Петербургом и Приморским краем существует множество общих интересов и связей. Оба региона имеют честь принимать два крупнейших экономических форума в России – Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум. На этих значимых мероприятиях Президент страны задает важные направления для экономического развития всей страны, что подчеркивает значимость этих площадок.

Губернатор Беглов также акцентировал внимание на том, что они последовательно выполняют все достигнутые ранее договоренности о расширении двустороннего сотрудничества, которые были установлены в 2021 году. В рамках этой работы осуществляется реализация значимых проектов в различных сферах, которые приносят ощутимую пользу как жителям Северной столицы, так и жителям Приморья.

Кроме того, он подчеркнул, что оба региона на сегодняшний день являются лидерами в области судостроения в стране, привлекая в эту отрасль значительные инвестиции. Это подчеркивает важность развития не только местной экономики, но и всей страны в целом.

Также обсуждалось развитие Северного морского пути и других транспортных коридоров, которые связывают европейскую часть России с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Успешно продолжается выполнение ранее достигнутых межрегиональных соглашений, касающихся развития туристической отрасли. В ходе встречи губернаторы обсудили дальнейшие шаги по увеличению туристических потоков, включая проведение совместных рекламных кампаний, которые будут направлены на продвижение туристических возможностей как Петербурга, так и Приморского края.

Александр Беглов и Олег Кожемяко пришли к единому мнению о необходимости укрепления межрегионального взаимодействия, развития гуманитарных и деловых контактов, а также наращивания кооперации между предприятиями в различных отраслях промышленности. Кроме того, они обсудили важность расширения культурных связей, что также способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между двумя регионами.

Таким образом, встреча между губернаторами стала важным шагом на пути к дальнейшему развитию и укреплению связей между Санкт-Петербургом и Приморским краем, что в свою очередь будет способствовать общему экономическому росту и улучшению качества жизни граждан.