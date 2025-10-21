ента новостей

Питерец.ру » Экономика » Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»

Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов открыл в Колпино новый учебно-лабораторно-производственный центр «ПРОМТЕХ» на базе Академии промышленных технологий

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия нового учебно-лабораторно-производственного центра, который получил название «ПРОМТЕХ». Этот центр был создан на базе Академии промышленных технологий и представляет собой современное учебное заведение, отвечающее актуальным требованиям рынка труда. Новый корпус, занимающий площадь 2100 квадратных метров, был спроектирован, построен и оснащен всего за полтора года. Достичь таких быстрых сроков удалось благодаря применению инновационных быстровозводимых блочно-модульных конструкций, что позволило значительно сократить время строительства.

Во время своего визита губернатор Беглов осмотрел все помещения Центра, включая лаборатории, мастерские, а также экспозицию, посвящённую специальной военной операции. При проектировании здания были учтены мнения работодателей, а также современные требования к организации образовательных пространств и рабочих мест. В новом корпусе предусмотрены не только учебные и производственные зоны, но и зоны для отдыха, что, безусловно, создаст комфортные условия для студентов и преподавателей.

Губернатор отметил, что новые мастерские являются ответом на запросы местной промышленности и требования работодателей, касающиеся оперативного обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами. Он акцентировал внимание на том, что в рамках приоритетного направления городского развития, которое называется «Передовая промышленность и развитие предпринимательства», власти города активно работают над расширением подготовки квалифицированных специалистов. Это необходимо для выполнения задач, поставленных Президентом России, касающихся обеспечения технологического суверенитета и достижения технологического лидерства страны.

Новый учебно-лабораторно-производственный центр рассчитан на 450 человек, что позволит увеличить прием студентов в Академию на 200 человек в год. Также планируется, что количество квалификаций, которые может получить один студент, вырастет на 20%. В рамках новых возможностей будут открыты 18 новых лабораторий и мастерских, что в 2,5 раза увеличит площади, отведенные для практических занятий. Студенты смогут обучаться на современном оборудовании, включая сварочный полигон, слесарные мастерские, литейную лабораторию, а также лаборатории по газовому оборудованию, аддитивным технологиям, металловедению и термической обработке материалов, электрическим машинам, стандартизации и качеству, станкам с числовым программным управлением, а также машин и механизмов.

Кроме того, в связи с открытием новых лабораторий будут введены две новые специальности среднего профессионального образования: «Атомные электрические станции и установки» и «Мехатроника и робототехника (по отраслям)». Это позволит подготовить специалистов, востребованных в современных высокотехнологичных отраслях.

В завершение своего визита губернатор Беглов поздравил Академию промышленных технологий с её 95-летием со дня основания. В честь этого события он вручил подарочный сертификат на приобретение мультимедийного оборудования, что позволит улучшить учебный процесс. Также Александр Беглов вручил директору Академии Юрию Шабурину знак «Заслуженный работник профессионального образования Санкт-Петербурга», что стало ещё одним подтверждением значимости работы Академии и её вклада в подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики города и страны в целом.

