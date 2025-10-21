ента новостей

15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
15:53
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
15:43
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
10:57
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
10:35
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
10:31
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
10:26
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
19:49
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
19:44
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
19:38
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
10:55
В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в глаза женщине и двум детям
10:51
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте
10:45
В Петербурге поймали двух подруг из Мурино за рекламу «наркошопа
21:46
В Пушкине состоялся 78-й легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»
21:44
СКА продолжает радовать чужих болельщиков
11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
11:07
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
11:02
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
10:57
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
10:52
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
10:39
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
08:44
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
08:40
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя дома по Новосибирской улице, подозреваемого в убийстве собственной бабушки

Накануне вечером, около 18 часов 20 минут, в отдел полиции Приморского района Петербурга получила информация о неадекватном поведении жителя дома номер 18/5 по Новосибирской улице. Сообщалось, что гражданин разгуливает по подъезду с ножом в руках, находясь в состоянии, предположительно, наркотического или алкогольного опьянения.

На стенах в подъезде были обнаружены следы крови, а на лестничном пролете найдена пожилая женщина с обильными кровотечениями, как позже выяснилось бабушка дебошира.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего проживающего в этом же доме. Его 84-летняя родственница, получившая множественные серьезные ранения, была экстренно доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончалась. Задержанный не предоставил никаких вразумительных объяснений случившемуся.

Для оценки психического состояния задержанного полицейские вызвали специализированную бригаду медиков, которые доставили его в соответствующее учреждение. Во время осмотра места преступления сотрудниками полиции были конфискованы несколько ножей, предположительно, использовавшихся при совершении преступления, а также шприцы.

Вся собранная информация и вещественные доказательства были переданы в следственный отдел для возбуждения уголовного дела и дальнейшего расследования обстоятельств произошедшего.

Приморский район, ножевое ранение, убийство
