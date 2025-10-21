На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку

Накануне вечером, около 18 часов 20 минут, в отдел полиции Приморского района Петербурга получила информация о неадекватном поведении жителя дома номер 18/5 по Новосибирской улице. Сообщалось, что гражданин разгуливает по подъезду с ножом в руках, находясь в состоянии, предположительно, наркотического или алкогольного опьянения.

На стенах в подъезде были обнаружены следы крови, а на лестничном пролете найдена пожилая женщина с обильными кровотечениями, как позже выяснилось бабушка дебошира.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего проживающего в этом же доме. Его 84-летняя родственница, получившая множественные серьезные ранения, была экстренно доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончалась. Задержанный не предоставил никаких вразумительных объяснений случившемуся.

Для оценки психического состояния задержанного полицейские вызвали специализированную бригаду медиков, которые доставили его в соответствующее учреждение. Во время осмотра места преступления сотрудниками полиции были конфискованы несколько ножей, предположительно, использовавшихся при совершении преступления, а также шприцы.

Вся собранная информация и вещественные доказательства были переданы в следственный отдел для возбуждения уголовного дела и дальнейшего расследования обстоятельств произошедшего.