В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»

Вчера, 16 октября в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило заявление от пожилой женщины, 82 лет, проживающей в доме номер 13/8 по Лесному проспекту.

По словам заявительницы, после разговора по телефону с неустановленным лицом, она поддалась психологическому воздействию и передала курьеру в подъезде своего дома личные сбережения в размере 500 000 рублей.

Сотрудниками полиции была установлена личность курьера, им оказался 23-летний гражданин, зарегистрированный в Московском районе города.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При задержании у него были обнаружены денежные средства, полученные от потерпевшей, которые он планировал перевести «работодателям», но не успел этого сделать.

В связи с произошедшим инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье 159, часть 3, Уголовного Кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество.