В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте
В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»

Полицейские задержали курьера мошенников, не успевшего перевести полмиллиона рублей «работодателям»

Вчера, 16 октября в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило заявление от пожилой женщины, 82 лет, проживающей в доме номер 13/8 по Лесному проспекту.

По словам заявительницы, после разговора по телефону с неустановленным лицом, она поддалась психологическому воздействию и передала курьеру в подъезде своего дома личные сбережения в размере 500 000 рублей.

Сотрудниками полиции была установлена личность курьера, им оказался 23-летний гражданин, зарегистрированный в Московском районе города.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При задержании у него были обнаружены денежные средства, полученные от потерпевшей, которые он планировал перевести «работодателям», но не успел этого сделать.

В связи с произошедшим инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье 159, часть 3, Уголовного Кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
