СКА продолжает радовать чужих болельщиков

Хоккейный клуб СКА потерпел поражение от ярославского «Локомотива» со счётом 1:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч состоялся 18 октября в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце.

Гости из Ярославля смогли забросить три шайбы: первую на 13-й минуте забил Александр Радулов, затем на 19-й минуте отличился Рушан Рафиков, а на 32-й минуте свою первую шайбу в матче провёл Артур Каюмов. Единственный гол от СКА был заброшен Сергеем Плотниковым на 46-й минуте.

Это поражение стало для команды Игоря Ларионова уже восьмым в последних десяти играх. С 16 очками в активе петербуржцы по-прежнему остаются вне зоны плей-офф, занимая девятое место в Западной конференции.

Следующий матч СКА сыграет 22 октября на домашнем льду против ЦСКА.