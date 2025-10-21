Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе

В Выборгском районе Санкт-Петербурга, 21 октября 2025 года, губернатор Александр Беглов провел экстренное заседание оперативного штаба, целью которого стало устранение последствий серьезного технологического нарушения, произошедшего на тоннельном коллекторе. Это заседание было созвано сразу после инцидента, который произошел у дома 29/20 на 1-м Муринском проспекте, где была зафиксирована просадка дорожного полотна в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Создание штаба было инициировано по распоряжению губернатора, что подчеркивает серьезность ситуации и необходимость оперативных действий.

На заседании Беглов выразил благодарность всем оперативным службам, которые быстро отреагировали на происшествие. Он отметил важность работы работников жилищно-коммунального хозяйства, представителей силовых структур, медиков и спасателей МЧС, которые в этот критический момент проявили высокую степень профессионализма и готовности к действиям. Это подчеркивает, как важно иметь слаженные команды, готовые к быстрому реагированию в чрезвычайных ситуациях.

По поручению губернатора, к утру были приняты первоочередные меры для ликвидации последствий инцидента. Основные усилия были направлены на устранение угрозы для жизни и здоровья граждан, проживающих в близлежащих домах, а также на предотвращение возможных дальнейших чрезвычайных ситуаций на инженерных сетях. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания жителей как Выборгского, так и Калининского районов.

Сегодня утром Александр Беглов лично осмотрел место аварии, чтобы на месте оценить масштабы происшествия и понять, какие меры необходимо предпринять в дальнейшем. Он также принял доклад от вице-губернатора Сергея Кропачева и провел беседу с гражданами, которые были эвакуированы из дома 29/20 на 1-м Муринском проспекте. Губернатор убедился, что все жильцы, включая людей с ограниченными возможностями, были благополучно размещены в школе № 104, расположенной всего в 200 метрах от места происшествия, по адресу улица Харченко, дом 27. В школе были организованы условия для проживания, а также обеспечено питание для эвакуированных, что позволило минимизировать стресс и неудобства для пострадавших.

Занятия в школе продолжались в обычном режиме, что говорит о хорошей организации работы учебного заведения в условиях чрезвычайной ситуации. В ходе утреннего заседания Оперативного штаба губернатор сообщил, что для ликвидации последствий инцидента будет выделено необходимое количество материальных и финансовых ресурсов. Это включает в себя завоз строительных материалов, которые понадобятся для восстановления и ремонта поврежденных участков.

Александр Беглов также дал поручение проработать вопрос о выделении для жильцов эвакуированного дома помещений маневренного и гостиничного фонда, чтобы обеспечить их временное размещение с максимальным комфортом. В настоящее время, по распоряжению губернатора, продолжаются работы по созданию обводной линии коллектора, что является важным шагом для предотвращения дальнейших проблем с инженерными сетями.

Проводятся подготовительные мероприятия, направленные на восстановление нормального функционирования системы. Установлено и развернуто резервное канализационное насосное оборудование, которое будет использоваться для перекачки сточных вод в обход зоны провала. Это позволит избежать загрязнения окружающей среды и дальнейших неудобств для жителей района.

Также организовано и осуществляется необходимое обследование инженерных сетей в зоне провала, что поможет выявить возможные повреждения и предотвратить их дальнейшее ухудшение. Выполнены работы по отключению всех инженерных коммуникаций в зоне провала, что является важным шагом для обеспечения безопасности и предотвращения возможных аварий.

В целом, действия, предпринятые в результате этого инцидента, демонстрируют высокую степень готовности городских служб к реагированию на чрезвычайные ситуации и желание обеспечить безопасность граждан. Губернатор и его команда продолжают работать над устранением последствий происшествия, чтобы вернуть жизнь в районе в нормальное русло как можно быстрее.