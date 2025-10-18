ента новостей

В Пушкине состоялся 78-й легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»
СКА продолжает радовать чужих болельщиков
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте
В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
В Пушкине, на территории Нижнего (Отдельного) парка, состоялся 78-й легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»

В живописном Пушкине, на территории Нижнего (Отдельного) парка, прошел 78-й легкоатлетический пробег под названием «Павловск-Пушкин». Это мероприятие было посвящено памяти выдающегося мастера спорта СССР по марафонскому бегу Владимира Сергеевича Логинова, который оставил значительный след в истории легкой атлетики. Пробег проводится ежегодно и является одним из старейших спортивных событий не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России, привлекая внимание любителей бега и зрителей.

В этом году, в 2025, участникам было предложено выбрать одну из трех дистанций, которые проходили по живописным и живым местам парка: 1 300 метров, 2 километра и 6 километров. На старт вышли бегуны разных возрастов, что создало атмосферу дружелюбия и единения среди участников. Среди самых опытных бегунов можно выделить Нину Майкову, Михаила Гершмана и Василия Хлусевича, все из которых родились в 1935 и 1945 годах соответственно. Их участие стало символом стойкости и любви к спорту, вдохновляя более молодые поколения.

Особое внимание привлекла семья Нины Майковой, которая также приняла участие в пробеге — это была не просто спортивная традиция, а семейное событие. Дочка, внучка и правнук Нины вышли на старт, что добавило эмоциональной окраски к этому спортивному празднику.

На дистанции 6 километров лучшими стали Никита Малюгин и Елена Самарина, которые показали отличные результаты и продемонстрировали свои способности на длинной дистанции. На средней дистанции в 2 километра победителями стали Тимофей Шокуров и Виктория Дегтярева, которые также проявили отличную подготовку и выносливость. На самой короткой дистанции в 1 300 метров золотые медали завоевали Иван Денищюк и Ярослава Тужикова, продемонстрировав свои навыки в спринте.

Этот пробег стал не только спортивным событием, но и настоящим праздником, который объединил людей разных возрастов и поколений, укрепив дух единства и спортивной дружбы. Участники и зрители смогли насладиться атмосферой праздника, а также красотой Нижнего парка, который стал идеальным местом для проведения такого важного события.

