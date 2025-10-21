ента новостей

Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в глаза женщине и двум детям
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте
В Петербурге поймали двух подруг из Мурино за рекламу «наркошопа
В Пушкине состоялся 78-й легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»
СКА продолжает радовать чужих болельщиков
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года

Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце наградили ГК «Зенит» за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года

В Ротонде Мариинского дворца состоялась значимая и торжественная церемония награждения, посвященная выдающимся достижениям спортсменов и сотрудников гандбольного клуба «Зенит». Эта команда стала обладателем титула чемпиона России по гандболу среди мужских команд Суперлиги в сезоне 2024-2025 годов, что стало настоящим триумфом для петербургского спорта.

Церемонию открыл Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, который с гордостью поздравил всех присутствующих с этим историческим достижением. «Сегодня мы отмечаем возвращение петербургского гандбола на вершину, впервые с 1993 года наш клуб вновь завоевал чемпионство! Вы показали действительно красивую, умную и волевую игру, которая вызывает гордость у каждого жителя нашего города. Это доказательство того, что даже спустя 32 года можно вернуться на пьедестал», — произнес Александр Бельский, подчеркивая важность этого события для всей спортивной общественности Санкт-Петербурга.

Спикер также отметил, что данная победа станет мощным стимулом для дальнейшего развития гандбола в регионе. Он подчеркнул, что благодаря системной и целенаправленной работе петербургской Федерации гандбола, в секциях и любительских лигах города сегодня занимаются более 2,5 тысяч человек, что свидетельствует о растущем интересе к этому виду спорта среди молодежи и любителей.

В рамках торжественной церемонии были вручены Благодарности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Почетные грамоты Председателя Законодательного Собрания. Награды получили не только игроки команды, но и сотрудники клуба, а также директор ГК «Зенит» Сергей Зиза, который, безусловно, сыграл важную роль в достижении этого успеха.

Завершилась церемония обменом памятными подарками между Александром Бельским и Сергеем Зизой, что символизировало крепкие связи между клубом и городскими властями. Также была сделана совместная памятная фотография, зафиксировавшая этот важный момент в истории петербургского гандбола. Ротонда Мариинского дворца, ставшая свидетелем этого знаменательного события, наполнилась атмосферой торжества и единства, подчеркивающей значимость спортивных достижений для всего города.

