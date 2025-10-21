Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года

В Ротонде Мариинского дворца состоялась значимая и торжественная церемония награждения, посвященная выдающимся достижениям спортсменов и сотрудников гандбольного клуба «Зенит». Эта команда стала обладателем титула чемпиона России по гандболу среди мужских команд Суперлиги в сезоне 2024-2025 годов, что стало настоящим триумфом для петербургского спорта.

Церемонию открыл Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, который с гордостью поздравил всех присутствующих с этим историческим достижением. «Сегодня мы отмечаем возвращение петербургского гандбола на вершину, впервые с 1993 года наш клуб вновь завоевал чемпионство! Вы показали действительно красивую, умную и волевую игру, которая вызывает гордость у каждого жителя нашего города. Это доказательство того, что даже спустя 32 года можно вернуться на пьедестал», — произнес Александр Бельский, подчеркивая важность этого события для всей спортивной общественности Санкт-Петербурга.

Спикер также отметил, что данная победа станет мощным стимулом для дальнейшего развития гандбола в регионе. Он подчеркнул, что благодаря системной и целенаправленной работе петербургской Федерации гандбола, в секциях и любительских лигах города сегодня занимаются более 2,5 тысяч человек, что свидетельствует о растущем интересе к этому виду спорта среди молодежи и любителей.

В рамках торжественной церемонии были вручены Благодарности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Почетные грамоты Председателя Законодательного Собрания. Награды получили не только игроки команды, но и сотрудники клуба, а также директор ГК «Зенит» Сергей Зиза, который, безусловно, сыграл важную роль в достижении этого успеха.

Завершилась церемония обменом памятными подарками между Александром Бельским и Сергеем Зизой, что символизировало крепкие связи между клубом и городскими властями. Также была сделана совместная памятная фотография, зафиксировавшая этот важный момент в истории петербургского гандбола. Ротонда Мариинского дворца, ставшая свидетелем этого знаменательного события, наполнилась атмосферой торжества и единства, подчеркивающей значимость спортивных достижений для всего города.