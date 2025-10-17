ента новостей

В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте
В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»

Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»

В музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» покажут уникальную коллекцию экспонатов, посвящённую подвигам советских разведчиков-нелегалов

21 октября 2025 года, в 12:00, в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится долгожданное открытие выставки под названием «Нелегалы Великой Отечественной». Эта выставка представляет собой уникальную коллекцию материалов, посвященных подвигам советских разведчиков-нелегалов и партизан, которые в годы Великой Отечественной войны играли ключевую роль в борьбе с врагом. В рамках экспозиции посетители смогут ознакомиться с разнообразными стендами, на которых будут размещены исторические артефакты, документы и фотографии, способные раскрыть перед зрителями сложную и героическую работу тайных бойцов как на фронтах, так и в тылу противника.

Выставка организована по тематическим блокам, каждый из которых позволит глубже понять работу разведчиков в предвоенный период, а также в самих разгаре Великой Отечественной войны. Особое внимание будет уделено биографиям самых известных разведчиков, которые стали настоящими героями своего времени. В частности, акцент будет сделан на тех, кто работал под прикрытием, притворяясь иностранцами и скрываясь глубоко в тылу врага, что требует особого мужества и мастерства.

Посетители выставки смогут увидеть образцы радиостанций, которые использовались нелегальной разведкой, а также редкие печати и документы той эпохи, которые отражают искусство конспирации и создание фиктивных документов. Кроме того, экспозиция представит снаряжение и форму разведчиков, предметы быта, а также газеты и публикации, освещающие значимые события того времени, включая знаменитые выступления руководителей государства и важные решения, принятые в рамках военных действий.

Эта выставка не только демонстрирует роль, которую сыграли разведчики-нелегалы в победе над врагом, но и раскрывает малоизвестные страницы истории нашей Родины. Она напоминает нам о людях, чьи имена часто остаются неизвестными широкой публике, но чей вклад в достижение победы невозможно переоценить. Каждый посетитель сможет оценить значимость работы этих тайных героев, которые рисковали своими жизнями ради свободы и независимости своей страны.

Важно отметить, что посещение выставки будет осуществляться строго по сеансам. Начало бесплатных экскурсионных сеансов запланировано на 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Выставка будет доступна для посещения всем желающим старше 12 лет и продлится до 16 ноября 2025 года. Это уникальная возможность для каждого, кто интересуется историей, узнать больше о тех, кто сражался в тени и чьи действия стали важной частью нашей общей победы.

