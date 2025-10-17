Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»

21 октября 2025 года, в 12:00, в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится долгожданное открытие выставки под названием «Нелегалы Великой Отечественной». Эта выставка представляет собой уникальную коллекцию материалов, посвященных подвигам советских разведчиков-нелегалов и партизан, которые в годы Великой Отечественной войны играли ключевую роль в борьбе с врагом. В рамках экспозиции посетители смогут ознакомиться с разнообразными стендами, на которых будут размещены исторические артефакты, документы и фотографии, способные раскрыть перед зрителями сложную и героическую работу тайных бойцов как на фронтах, так и в тылу противника.

Выставка организована по тематическим блокам, каждый из которых позволит глубже понять работу разведчиков в предвоенный период, а также в самих разгаре Великой Отечественной войны. Особое внимание будет уделено биографиям самых известных разведчиков, которые стали настоящими героями своего времени. В частности, акцент будет сделан на тех, кто работал под прикрытием, притворяясь иностранцами и скрываясь глубоко в тылу врага, что требует особого мужества и мастерства.

Посетители выставки смогут увидеть образцы радиостанций, которые использовались нелегальной разведкой, а также редкие печати и документы той эпохи, которые отражают искусство конспирации и создание фиктивных документов. Кроме того, экспозиция представит снаряжение и форму разведчиков, предметы быта, а также газеты и публикации, освещающие значимые события того времени, включая знаменитые выступления руководителей государства и важные решения, принятые в рамках военных действий.

Эта выставка не только демонстрирует роль, которую сыграли разведчики-нелегалы в победе над врагом, но и раскрывает малоизвестные страницы истории нашей Родины. Она напоминает нам о людях, чьи имена часто остаются неизвестными широкой публике, но чей вклад в достижение победы невозможно переоценить. Каждый посетитель сможет оценить значимость работы этих тайных героев, которые рисковали своими жизнями ради свободы и независимости своей страны.

Важно отметить, что посещение выставки будет осуществляться строго по сеансам. Начало бесплатных экскурсионных сеансов запланировано на 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Выставка будет доступна для посещения всем желающим старше 12 лет и продлится до 16 ноября 2025 года. Это уникальная возможность для каждого, кто интересуется историей, узнать больше о тех, кто сражался в тени и чьи действия стали важной частью нашей общей победы.