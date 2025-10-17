ента новостей

11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
11:07
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
11:02
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
10:57
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
10:52
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
10:39
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
08:44
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
08:40
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
11:52
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте
08:28
В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов
22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
13:12
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
12:53
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
12:47
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
12:42
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
12:36
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
12:32
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
12:25
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
В Петербурге оперативники задержали чиновника, вымогавшего у бизнесмена взятку в 1,9 млн рублей

В Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, обратился 32-летний частный предприниматель. Он заявил о поступившем ему предложении от директора одной из государственных организаций Приморского района, специализирующейся на обслуживании и ремонте зданий.

Согласно заявлению предпринимателя, 49-летний государственный служащий предложил ему свое покровительство в обмен на денежное вознаграждение, составляющее 12% от суммы государственных контрактов. Взамен чиновник обещал обеспечить победу предпринимателя в тендерах на выполнение строительных и ремонтных работ в двух дошкольных учреждениях.

Сумма одного контракта оценивалась в 8 104 245 рублей, в то время как стоимость второго составляла 8 073 651 рубль. По предварительной информации, общая сумма взятки могла достигать 1 935 000 рублей.

После получения данной информации сотрудниками правоохранительных органов был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых было установлено, что должностное лицо использовало коррупционную схему.

По предварительным данным следствия, часть незаконно полученных денежных средств чиновник мог передавать соучастникам из числа сотрудников Администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

На основании собранных материалов Следственным комитетом Российской Федерации по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье 290, часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, которые в настоящее время проводят дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление возможных других участников преступной деятельности.

