В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена

В Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, обратился 32-летний частный предприниматель. Он заявил о поступившем ему предложении от директора одной из государственных организаций Приморского района, специализирующейся на обслуживании и ремонте зданий.

Согласно заявлению предпринимателя, 49-летний государственный служащий предложил ему свое покровительство в обмен на денежное вознаграждение, составляющее 12% от суммы государственных контрактов. Взамен чиновник обещал обеспечить победу предпринимателя в тендерах на выполнение строительных и ремонтных работ в двух дошкольных учреждениях.

Сумма одного контракта оценивалась в 8 104 245 рублей, в то время как стоимость второго составляла 8 073 651 рубль. По предварительной информации, общая сумма взятки могла достигать 1 935 000 рублей.

После получения данной информации сотрудниками правоохранительных органов был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых было установлено, что должностное лицо использовало коррупционную схему.

По предварительным данным следствия, часть незаконно полученных денежных средств чиновник мог передавать соучастникам из числа сотрудников Администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

На основании собранных материалов Следственным комитетом Российской Федерации по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье 290, часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, которые в настоящее время проводят дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление возможных других участников преступной деятельности.