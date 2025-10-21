Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью

Сегодня, 21 октября, в «Конгресс-холле Московский» проходит специализированная Ярмарка вакансий, ориентированная на людей с инвалидностью. Это событие привлекло внимание более чем полутора тысяч вакансий, которые были предложены 50 различными работодателями из Санкт-Петербурга, представляющими самые разнообразные сферы деятельности. Среди них можно выделить такие области, как энергетика, транспорт, гостиничный бизнес, торговля и многие другие.

Согласно данным, предоставленным Центром занятости населения Санкт-Петербурга, в 2025 году около 2 тысяч людей с инвалидностью смогли найти работу при поддержке этого учреждения, что составляет более половины от общего числа обратившихся за помощью. Это подчеркивает важность таких мероприятий для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В среднем процесс подбора подходящей вакансии занимает около 3,5 месяцев, что говорит о необходимости активного взаимодействия между работодателями и соискателями.

Кроме того, стоит отметить, что с начала текущего года 120 петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья смогли открыть собственное дело или оформить статус самозанятого. Это свидетельствует о том, что город создает все необходимые условия для успешного трудоустройства таких соискателей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что люди с инвалидностью представляют собой ценный кадровый резерв, и их знания, навыки и желание работать крайне важны для экономики города. Он отметил, что постоянная занятость людей с ограниченными возможностями здоровья способствует их социальной реабилитации, помогает реализовать свой потенциал и найти применение своим талантам и умениям.

Губернатор также акцентировал внимание на том, что важно, чтобы это взаимодействие между работодателями и соискателями было эффективным, чтобы обе стороны могли успешно находить друг друга и достигать своих целей. Формат ярмарки вакансий обеспечивает возможность непосредственного общения между работодателями и соискателями, что позволяет участникам получить консультации от специалистов и пройти экспресс-собеседования.

Соискатели также смогут узнать о различных программах профессионального обучения, возможности сопровождаемого трудоустройства и государственной поддержке в сфере трудоустройства людей с инвалидностью. Эксперты Центра занятости проведут групповые консультации, на которых поделятся практическими советами по успешному поиску работы и помогут соискателям лучше ориентироваться в современных требованиях рынка труда.

Среди работодателей, представленных на ярмарке, можно выделить такие известные организации, как ЛМЗ имени Карла Либкнехта, НИИ Вектор, ФОК «Таурас Феникс», Институт сетевых технологий, ТЭК Петербурга, а также жилищные агентства и компания «Планета Вкуса». Петербургские предприятия готовы предложить широкий спектр вакансий, включая должности администраторов, бухгалтеров, социальных работников, инженеров, охранников, а также сборщиков и упаковщиков. Это разнообразие вакансий открывает новые возможности для людей с инвалидностью, позволяя им найти работу, соответствующую их навыкам и интересам.

Таким образом, Ярмарка вакансий становится важной платформой для создания мостов между работодателями и соискателями, способствуя интеграции людей с ограниченными возможностями в общество и рынок труда.