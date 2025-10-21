ента новостей

15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
15:53
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
15:43
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
10:57
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
10:35
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
10:31
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
10:26
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
19:49
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
19:44
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
19:38
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
10:55
В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в глаза женщине и двум детям
10:51
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте
10:45
В Петербурге поймали двух подруг из Мурино за рекламу «наркошопа
21:46
В Пушкине состоялся 78-й легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»
21:44
СКА продолжает радовать чужих болельщиков
11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
11:07
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
11:02
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
10:57
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
10:52
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
10:39
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
08:44
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
08:40
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью

Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
job.r21.spb.ru/
Петербург создаёт условия для успешного трудоустройства людей с инвалидностью

Сегодня, 21 октября, в «Конгресс-холле Московский» проходит специализированная Ярмарка вакансий, ориентированная на людей с инвалидностью. Это событие привлекло внимание более чем полутора тысяч вакансий, которые были предложены 50 различными работодателями из Санкт-Петербурга, представляющими самые разнообразные сферы деятельности. Среди них можно выделить такие области, как энергетика, транспорт, гостиничный бизнес, торговля и многие другие.

Согласно данным, предоставленным Центром занятости населения Санкт-Петербурга, в 2025 году около 2 тысяч людей с инвалидностью смогли найти работу при поддержке этого учреждения, что составляет более половины от общего числа обратившихся за помощью. Это подчеркивает важность таких мероприятий для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В среднем процесс подбора подходящей вакансии занимает около 3,5 месяцев, что говорит о необходимости активного взаимодействия между работодателями и соискателями.

Кроме того, стоит отметить, что с начала текущего года 120 петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья смогли открыть собственное дело или оформить статус самозанятого. Это свидетельствует о том, что город создает все необходимые условия для успешного трудоустройства таких соискателей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что люди с инвалидностью представляют собой ценный кадровый резерв, и их знания, навыки и желание работать крайне важны для экономики города. Он отметил, что постоянная занятость людей с ограниченными возможностями здоровья способствует их социальной реабилитации, помогает реализовать свой потенциал и найти применение своим талантам и умениям.

Губернатор также акцентировал внимание на том, что важно, чтобы это взаимодействие между работодателями и соискателями было эффективным, чтобы обе стороны могли успешно находить друг друга и достигать своих целей. Формат ярмарки вакансий обеспечивает возможность непосредственного общения между работодателями и соискателями, что позволяет участникам получить консультации от специалистов и пройти экспресс-собеседования.

Соискатели также смогут узнать о различных программах профессионального обучения, возможности сопровождаемого трудоустройства и государственной поддержке в сфере трудоустройства людей с инвалидностью. Эксперты Центра занятости проведут групповые консультации, на которых поделятся практическими советами по успешному поиску работы и помогут соискателям лучше ориентироваться в современных требованиях рынка труда.

Среди работодателей, представленных на ярмарке, можно выделить такие известные организации, как ЛМЗ имени Карла Либкнехта, НИИ Вектор, ФОК «Таурас Феникс», Институт сетевых технологий, ТЭК Петербурга, а также жилищные агентства и компания «Планета Вкуса». Петербургские предприятия готовы предложить широкий спектр вакансий, включая должности администраторов, бухгалтеров, социальных работников, инженеров, охранников, а также сборщиков и упаковщиков. Это разнообразие вакансий открывает новые возможности для людей с инвалидностью, позволяя им найти работу, соответствующую их навыкам и интересам.

Таким образом, Ярмарка вакансий становится важной платформой для создания мостов между работодателями и соискателями, способствуя интеграции людей с ограниченными возможностями в общество и рынок труда.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-05-2024, 09:15
Вакансий для инвалидов стало больше
17-07-2025, 10:07
Инвалидам стало проще устроиться
16-11-2022, 23:41
Основные причины, почему люди с ограниченными возможностями могут ощущать социальную изоляцию
10-12-2015, 18:26
Ярмарка вакансий «Труд и занятость»
28-10-2016, 08:35
Трудоустройство инвалидов
16-03-2016, 08:40
«Лишние люди» в современном обществе

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
16-10-2025, 21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
16-10-2025, 12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
16-10-2025, 12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
Наверх