В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца

В ночь с 18 на 19 октября в дежурную часть полиции Фрунзенского района Петербурга поступило экстренное сообщение о том, что во дворе дома номер 17, расположенного в Альпийском переулке, слышны крики мужчины, утверждающего, что на него совершается нападение.

Оперативная группа немедленно прибыла на указанное место происшествия, где были задержаны двое граждан, не имеющих официального места работы, проживающих в деревне Кобралово Гатчинского района Ленинградской области. Возраст задержанных составляет 29 и 24 года соответственно.

Согласно предварительным данным, указанные лица совершили нападение на 45-летнего местного жителя непосредственно у входной двери в подъезд. В результате противоправных действий у потерпевшего были похищены наручные часы, мобильный телефон, серебряный браслет и денежные средства в размере 12 000 рублей.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.