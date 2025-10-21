ента новостей

15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
15:53
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
15:43
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
10:57
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
10:35
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
10:31
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
10:26
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
19:49
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
19:44
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
19:38
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
10:55
В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в глаза женщине и двум детям
10:51
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте
10:45
В Петербурге поймали двух подруг из Мурино за рекламу «наркошопа
21:46
В Пушкине состоялся 78-й легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»
21:44
СКА продолжает радовать чужих болельщиков
11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
11:07
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
11:02
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
10:57
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
10:52
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
10:39
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
08:44
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
08:40
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца

В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали уличных грабителей из деревни Кобралово, напавших на петербуржца в Альпийском переулке

В ночь с 18 на 19 октября в дежурную часть полиции Фрунзенского района Петербурга поступило экстренное сообщение о том, что во дворе дома номер 17, расположенного в Альпийском переулке, слышны крики мужчины, утверждающего, что на него совершается нападение.

Оперативная группа немедленно прибыла на указанное место происшествия, где были задержаны двое граждан, не имеющих официального места работы, проживающих в деревне Кобралово Гатчинского района Ленинградской области. Возраст задержанных составляет 29 и 24 года соответственно.

Согласно предварительным данным, указанные лица совершили нападение на 45-летнего местного жителя непосредственно у входной двери в подъезд. В результате противоправных действий у потерпевшего были похищены наручные часы, мобильный телефон, серебряный браслет и денежные средства в размере 12 000 рублей.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Фрунзенский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-08-2025, 12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
5-08-2025, 12:21
В Ленобласти задержали подозреваемых в нападении на группу иностранцев
3-07-2025, 14:43
В Невском районе поймали подозреваемых в грабеже в Клочковом переулке
15-05-2025, 13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника
12-09-2025, 13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
7-10-2025, 11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
16-10-2025, 21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
16-10-2025, 12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
16-10-2025, 12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
Наверх