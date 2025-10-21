В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония открытия выставки под названием «Вместе с молодёжью России». Эта выставка представляет собой уникальную экспозицию, на которой выставлены портреты людей, активно участвующих в Всероссийской акции памяти павших воинов России, известной как «Дни белых журавлей». Эти люди вносят значимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и в сохранение исторической памяти о героях, отдавших свои жизни за Родину.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости, среди которых заместитель спикера петербургского парламента Павел Иткин, автор и руководитель акции Виктория Пикалова, а также Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Клаус и руководитель Представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан Алиев. Каждый из этих людей имеет важное значение для реализации данной акции и её целей.

В ходе церемонии Павел Иткин выступил с обращением к участникам и гостей, зачитав приветственное слово от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. В своём выступлении Бельский отметил, что данная экспозиция является заслуженной данью уважения тем людям, которые представляют различные сферы деятельности. Это и государственные служащие, и представители силовых структур, и педагоги, и активные общественники, а также волонтёры, которые объединились ради благого дела. Каждый из этих людей вложил частичку своей души в развитие акции, и именно благодаря их усилиям «Дни белых журавлей» охватили все уголки нашей огромной страны – от Калининграда до Дальнего Востока. Эта акция стала крепкой связью, объединяющей наше общество в стремлении к сохранению памяти о тех, кто отдал свои жизни за мирное будущее.

Выставка посвящена 17 героям, которые были выбраны активистами и участниками акции. Эти герои олицетворяют 17 основных нравственно-духовных ценностей, отражённых в Указе главы нашего государства. Среди представленных на выставке личностей можно увидеть такие значимые фигуры, как Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутат петербургского парламента и руководитель организационного комитета акции Андрей Горшечников, а также Сапижат Мазаева – мама первого погибшего в зоне специальной военной операции Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, и ветеран СВО Виталий Назимов.

Стоит отметить, что в этом году председателем попечительского совета акции «Дни белых журавлей» стал Александр Бастрыкин, который занимает пост Председателя Следственного Комитета России. Он подчеркнул важность работы Следственного комитета не только в раскрытии преступлений, но и в их недопущении. Для достижения этой цели необходимо воспитывать молодёжь в духе лучших традиций наших предков. Это особенно важно в современных условиях, когда патриотизм и уважение к истории своей страны становятся основополагающими ценностями.

Всероссийская акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей» имеет глубокий смысл и значимость, ведь она не только помогает сохранить память о тех, кто отдал свои жизни за Родину, но и способствует формированию у молодого поколения уважительного отношения к истории и культуре своей страны. Экспозиция в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга – это не просто выставка, а важный шаг в патриотическом воспитании, который объединяет людей разных возрастов и профессий в стремлении к единству, пониманию и уважению к памяти тех, кто защищал нашу страну.

Таким образом, выставка «Вместе с молодёжью России» стала ярким примером того, как можно объединить усилия различных слоёв общества для достижения общей цели – сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодого поколения. Она вдохновляет на дальнейшие действия и привлекает внимание к важным вопросам, касающимся истории и культуры нашей страны.