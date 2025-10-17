ента новостей

На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером

Полицейские разыскивают родителей малыша, обнаруженного в коляске у мусорных баков

Сегодня утром, около 07 часов 40 минут, в отдел полиции Московского района Петербурга поступила информация об обнаружении младенца. Ребенок был найден возле дома номер 205, расположенного на Московском проспекте, в детской коляске, оставленной за мусорным баком.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. По предварительной оценке медиков, возраст найденного ребенка составляет приблизительно три месяца. Младенец передан врачам для проведения детального обследования в профильном медицинском учреждении.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, изучаются записи, полученные с камер видеонаблюдения, расположенных в районе обнаружения ребенка. Предпринимаются активные действия для установления и розыска родителей или законных представителей младенца.

