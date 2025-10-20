В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай

Накануне ранним утром, 19 октября около 05 часов 55 минут в дежурную часть полиции Невского района Петербурга поступила информация о возгорании в одной из парадных жилого дома. Согласно поступившим данным, неизвестные лица совершили поджог мусора в первой парадной дома номер 47, расположенного на улице Коллонтай.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаг возгорания. В результате преступных действий огнем были повреждены входная и внутренняя двери в парадную, а также частично пострадала электропроводка, проложенная по потолку.

К счастью, в результате данного инцидента никто из жильцов дома не пострадал.

В связи с произошедшим инцидентом, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 214, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личности поджигателя и его последующее задержание. Принимаются все необходимые меры для раскрытия данного преступления и привлечения виновных к ответственности.