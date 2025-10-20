ента новостей

11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
10:55
В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в глаза женщине и двум детям
10:51
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте
10:45
В Петербурге поймали двух подруг из Мурино за рекламу «наркошопа
21:46
В Пушкине состоялся 78-й легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»
21:44
СКА продолжает радовать чужих болельщиков
11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
11:07
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
11:02
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
10:57
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
10:52
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
10:39
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
08:44
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
08:40
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
11:52
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте
08:28
В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов
22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай

В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай

Полицейские разыскивают поджигателя, организовавшего возгорание в парадной дома на улице Коллонтай

Накануне ранним утром, 19 октября около 05 часов 55 минут в дежурную часть полиции Невского района Петербурга поступила информация о возгорании в одной из парадных жилого дома. Согласно поступившим данным, неизвестные лица совершили поджог мусора в первой парадной дома номер 47, расположенного на улице Коллонтай.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаг возгорания. В результате преступных действий огнем были повреждены входная и внутренняя двери в парадную, а также частично пострадала электропроводка, проложенная по потолку.

К счастью, в результате данного инцидента никто из жильцов дома не пострадал.

В связи с произошедшим инцидентом, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 214, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личности поджигателя и его последующее задержание. Принимаются все необходимые меры для раскрытия данного преступления и привлечения виновных к ответственности.

