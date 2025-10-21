ента новостей

Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»

Опубликовал: Вадик Котов
Администрация Ленобласти
Четыре проекта из Ленобласти вошли в шорт-лист международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». 

Четыре уникальных проекта из Ленинградской области были выбраны для участия в шорт-листе престижной международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». В финал вышли несколько значимых работ: экспозиция «Оружейная галерея», расположенная в историческом городе Гатчина, студенческая малая форма под названием «Ритм времени», которая была реализована в Новоселье, проект реновации исторического комплекса «Парусинка» в Ивангороде, а также архитектурный проект школы номер 8 в Мурино.

В этом году количество заявок на премию достигло почти 1300 из 54 стран мира, что свидетельствует о росте конкуренции более чем на треть по сравнению с предыдущими годами. Это делает достижения участников из Ленинградской области особенно значимыми, ведь сразу четыре проекта были отобраны в число 69 финалистов. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский отметил, что это признание не только для архитекторов, но и для тех городов, в которых реализуются такие значимые проекты.

Гатчина, Ивангород, Мурино и Новоселье демонстрируют наличие собственной архитектурной школы, которая способна вести диалог с международным сообществом на равных. Это подчеркивает высокий уровень архитектурного мышления и креативности, который существует в регионе. Поздравляя авторов и жителей, Барановский добавил, что попадание в финал премии «Золотой Трезини» уже само по себе является большим достижением и свидетельствует о том, что проекты из Ленинградской области могут соперничать с лучшими мировыми образцами архитектуры и дизайна. Таким образом, успех этих проектов подчеркивает важность и актуальность архитектурных решений, которые формируют облик современных городов и создают комфортную среду для жизни и работы.

