На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки

В Центральном районе Санкт-Петербурга началась установка современной системы художественной подсветки на фасаде исторического здания, расположенного по адресу Литейный проспект, 44. Это здание, которое в XIX веке принадлежало известному архитектору Александру Пелю, на сегодняшний день является домом для Санкт-Петербургского юридического института, который является филиалом Университета прокуратуры Российской Федерации.

Архитектурное сооружение, представляющее собой четырехэтажное здание, было оформлено в стиле эклектики более ста лет назад и до сих пор считается важной достопримечательностью центральной части города. Ранее фасад этого здания оставался практически незаметным в вечернее время, сливаясь с общей застройкой района, и не привлекал внимания прохожих. Однако теперь ситуация кардинально изменится.

С установкой современных осветительных приборов, историческое наследие Санкт-Петербурга сможет засиять новыми, яркими красками. Уникальные архитектурные элементы, такие как узорчатая лепнина и арочные сандрики, будут подчеркнуты 151 современным светодиодным светильником, который будет излучать мягкий теплый свет. Это не только придаст зданию новый облик, но и создаст атмосферу уюта и комфорта в вечернее время.

Завершение монтажа данной системы освещения запланировано на 2026 год. Реализация этого проекта осуществляется в рамках приоритетной программы «Комфорт и уют в городе», которая направлена на улучшение городской среды и создание более привлекательного облика Санкт-Петербурга. В результате, вечерняя панорама центральной части города обогатится новым эстетическим элементом, который будет подчеркивать величие и красоту архитектурного наследия.

Кроме того, стоит отметить, что до 2030 года планируется внедрение нового светового оформления на 15 других значимых городских достопримечательностях, что позволит создать единый стиль освещения и сделает вечерние прогулки по городу более увлекательными и запоминающимися. Таким образом, Санкт-Петербург продолжает развиваться и адаптироваться к современным требованиям, сохраняя при этом свою уникальную историю и культурное наследие.