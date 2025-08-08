ента новостей

В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве

В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве, совершенных за один вечер

6 августа в правоохранительные органы Московского района Петербурга обратился 28-летний выходец из Средней Азии, прибывший в Санкт-Петербург около месяца назад. Он заявил, что примерно месяц назад познакомился у станции метро "Купчино" со своим земляком.

5 августа, около трех часов ночи, они вместе прибыли на пустырь, расположенный в районе дома номер 86 по Пулковскому шоссе, для выполнения работы по вывозу отходов. Вскоре к ним подъехал на автомобиле неизвестный, который, применив насилие, похитил у заявителя сумку. В сумке находились 25 000 рублей наличными, а также мобильный телефон стоимостью 10 000 рублей. Злоумышленник также завладел банковской картой потерпевшего, заставив его раскрыть пин-код. После этого он снял со счета 40 000 рублей и передал их другому неизвестному лицу.

После совершения преступления злоумышленники доставили потерпевшего до его места жительства, при этом угрожая ему физической расправой в случае обращения в правоохранительные органы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 6 августа на Тихой улице, были задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались мигранты в возрасте 28 и 32 лет, причем старший из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Следствием возбуждены уголовные дела по статьям 158 (кража), 161 (грабеж) и 163 (вымогательство) Уголовного кодекса Российской Федерации.

 Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

