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Питерец.ру » Происшествия » На станции Рыбацкое задержали двух мигрантов, ограбивших пассажира

На станции Рыбацкое задержали двух мигрантов, ограбивших пассажира

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Опубликовал: Вадик Котов
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Транспортные полицейские задержали двух мигрантов, ограбивших пассажира на станции Рыбацкое

В дежурную часть транспортной полиции обратился мужчина с просьбой оказать содействие в розыске наплечной сумки с личными вещами и денежными средствами. Потерпевший пояснил, что на железнодорожной станции Рыбацкое его ограбили двое неизвестных.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены уроженцы из Средней Азии 25 и 22 лет, неработающие и проживающие в Петербурге. Молодые люди, применив физическую силу, сорвали у потерпевшего с плеча сумку и скрылись в неизвестном направлении. В сумке находилось 25 тыс. рублей, два флакона с парфюмом и банковские карточки. Общий материальный ущерб составил около 30 тыс. рублей.

Злоумышленников задержали по горячим следам. Часть похищенных вещей и денежных средств обнаружена и изъята в квартире одного из фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Мерой пресечения обоим избрано заключение под стражу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район Рыбацкое грабеж
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