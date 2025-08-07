ента новостей

13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
22:52
Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев
20:38
В Петербурге лучшим врачам и медработникам увеличили размер премий
20:32
В Петербурге начали тестирование нового электробуса
20:22
На трассе «Кола» на полтора месяца ограничат движение транспорта на путепроводе
19:16
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Торонто, а вот Андрей Рублёв свой четвертьфинал проиграл
15:45
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют съезд
13:39
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
13:34
В Ленобласти задержали сожителей, подозреваемых в убийстве знакомого
13:20
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины
13:17
В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников
13:11
На улице Ярослава Гашека неадекват в ресторане «Ростикс» угрожал персоналу ножом и гранатой
12:39
Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам около 7,5 млн рублей
12:06
В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии
12:00
Ладожский мост разведут для прохода судов и яхты «Адмирал Крюйс»
11:47
В Парголово женщина подожгла знакомую в автомашине из ревности
09:33
Полицейские провели профилактический рейд против «обочечников»
Питерец.ру » Происшествия » Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице

Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Приморского района проводят проверку по факту конфликта в поликлинике на Камышовой улице

В полицию Приморского района 6 августа поступила информация о разногласиях, возникших в травматологическом пункте поликлиники, находящейся в доме номер 50 по Камышовой улице, между 27-летним посетителем и 39-летним медицинским работником.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что примерно в 15:30 гражданин обратился за оказанием медицинской помощи. Однако, из-за отсутствия у него документов, подтверждающих его личность, врач отказал в проведении осмотра.

В результате возникла словесная перепалка между врачом и пациентом, которая переросла в физическое столкновение.

По данному факту от обеих сторон конфликта были приняты заявления.

В настоящий момент проводится проверка обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

