Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице

В полицию Приморского района 6 августа поступила информация о разногласиях, возникших в травматологическом пункте поликлиники, находящейся в доме номер 50 по Камышовой улице, между 27-летним посетителем и 39-летним медицинским работником.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что примерно в 15:30 гражданин обратился за оказанием медицинской помощи. Однако, из-за отсутствия у него документов, подтверждающих его личность, врач отказал в проведении осмотра.

В результате возникла словесная перепалка между врачом и пациентом, которая переросла в физическое столкновение.

По данному факту от обеих сторон конфликта были приняты заявления.

В настоящий момент проводится проверка обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.