В Кировске женщина по указанию мошенников облила «зеленкой» сотрудника банка

Накануне утором, 4 сентября 2024 года к полицейским Кировского района Ленинградской области обратилась работница банка, расположенного в доме 12 по бульвару Партизанской Славы в городе Кировск, которая сообщила о том, что в помещение банка вошла неизвестная женщина, подошла к ее рабочему окну и облила ее раствором зеленки.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции, реализовав комплекс проверочных мероприятий, установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ей оказалась 52-летняя местная жительница.

Задержанную доставили в отдел полиции для разбирательства.

При опросе выяснилось, что женщина стала жертвой дистанционного мошенничества.

Около месяца назад ей позвонил неизвестный и сообщил, что произошла утечка баз данных с ее работы со всеми финансовыми реквизитами и персональными данными.

Оказавшись под давлением говорившего, женщина не сбросила звонок и не обратилась в полицию, а продолжила слушать и принимать инструкции.

Для сохранности денежных средств нужно было произвести ряд действий – оформлять кредиты в разных банках, а потом «сохранять» их в банковских ячейках, оформленных на имя «надежных» лиц.

После «спасения» собственных сбережений женщине предложили поучаствовать и в «наказании» тех, кто на них покушавшихся. По телефону ей сообщили, что пособницей мошенников якобы является работница банка, а лучший способ проучить ее – это облить едким красящим веществом, что обманутая женщина и сделала.

Увидев на пороге своей квартиры сотрудников полиции, женщина поняла, что стала жерьвой мошенников. А помимо потери сбережений она приобрела еще и «проблемы» с законом.

По факту совершенных противоправных действий решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем, сотрудники полиции приняли у женщины заявление по факту совершенного мошенничества и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).