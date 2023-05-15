В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 миллиона рублей

К полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 70-летняя женщина, которая сообщила стражам порядка о том, что 12 и 13 апреля ей на сотовый телефон звонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником «Центрального Банка России».

Аферист сообщил, что неизвестный на имя пенсионерки якобы пытается оформить кредитный договор. Под предлогом сохранности денежных средств аферист убедил женщину перевести ее накопления на указанный им счёт.

В итоге мошенникам «улетело» 3 235 990 рублей. До вчерашнего дня петербурженка не догадывалась об обмане.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).