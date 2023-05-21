В Петербурге произошла драка в детской студии, госпитализирован 11-летний мальчик

Накануне ночью около 02 часов 05 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что накануне, 19 мая, к ним был оставлен в тяжелом состоянии 11-летний мальчик.

Установлено, что ребенок, во время нахождения в детской студии, расположенной в доме 11 корпус 1 по Парфеновской улице, в ходе конфликта получил удар от ученика 8 класса.

По данному факту полицией проводится проверка, материал передан для вынесения процессуального решения в следственные органы.