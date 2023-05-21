Накануне ночью около 02 часов 05 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что накануне, 19 мая, к ним был оставлен в тяжелом состоянии 11-летний мальчик.
Установлено, что ребенок, во время нахождения в детской студии, расположенной в доме 11 корпус 1 по Парфеновской улице, в ходе конфликта получил удар от ученика 8 класса.
По данному факту полицией проводится проверка, материал передан для вынесения процессуального решения в следственные органы.
В Петербурге произошла драка в детской студии, госпитализирован 11-летний мальчик
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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка обстоятельств конфликта в детской студии
Накануне ночью около 02 часов 05 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что накануне, 19 мая, к ним был оставлен в тяжелом состоянии 11-летний мальчик.
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