В Петербурге ветераны получат денежную выплату к Дню Победы

К 9 мая ветераны и блокадники получат единовременную денежную выплату. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на встрече с руководителями общественных организаций ветеранов и блокадников Санкт‑Петербурга, посвященной Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

«Правительство города приняло решение к Дню Победы поддержать ветеранов дополнительной выплатой. Подписано соответствующее постановление», - сказал глава Северной столицы. Выплаты из городского бюджета адресованы участникам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам военнослужащих, инвалидов и участников войны, а также всем жителям города, родившимся до 3 сентября 1945 года. Александр Беглов отметил, что раньше такие выплаты производились к юбилеям Победы – раз в 5 лет, а с 2021 года стали ежегодными.

Губернатор подчеркнул, что ветераны служат примером для воинов, которые участвуют в специальной военной операции. «Наши ребята на Украине воюют с нацизмом. Не с нашими братьями-украинцами, а именно с нацистами, которые сегодня хотят взять реванш. Но ничего у них не получится. В послании Федеральному Собранию наш Президент четко сказал: за нами правда. А значит, и победа будет за нами. Молодое поколение, которое сегодня защищает наше Отечество, воспитывалось на примере ветеранов. Я бы хотел вам всем сказать огромное спасибо за ваше служение и за воспитание подрастающего поколения», - обратился глава города к участникам встречи.

Он поблагодарил актив ветеранских организаций за подготовку и участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва и 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. В городе прошло свыше 160 мероприятий, приуроченных к священным датам. Уже началась подготовка к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 2024 году. По поручению Президента создаётся Оргкомитет. К этому юбилею выпустят почетный знак, который будут вручать ветеранам.

Председатель Совета Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев отметил важность тесной связи ветеранской общественности с руководством города. «Те, кто продолжает наши боевые традиции в специальной военной операции - это наши дети и внуки. Они достойно выполняют свой долг по защите Отечества. Мы хотим, чтобы ветераны боевых действий принимали от нас – детей войны – бразды правления в общественных организациях», - сказал он.

Председатель правления Санкт‑Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова отметила необходимость сохранения исторической правды. «Важно, чтобы вместе с нами не ушла правдивая история о нашей стране и Великой Отечественной войне. И это наша задача и ответственность перед будущими поколениями. Как мы все, даже дети, работали во время Великой Отечественной войны, так и будем продолжать делать то, что нужно для нашей армии. Самое главное - не забывать, что ребята там отстаивают нашу честь», - сказала она.