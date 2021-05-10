Достойно ли живут ветераны

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы поделились мнением относительно отношения к ветеранам ВОВ. Накануне очередной годовщины со дня победы над фашисткой Германией участникам войны пообещали выплаты по 10 тыс. руб.

Эти суммы значительно меньше, чем те, которые выплачивают в других странах-частниках Второй мировой войны. Например, в Казахстане и Узбекистане выплатили в 17 и 8 раз больше.

Опрошенные петербуржцы в основном считают, что ветераны живут плохо. Нельзя сказать, что их уровень жизни был достойным. К сожалению, в других странах больше заботятся о людях, чем у нас. Если в больших городах еще как-то помогают ветеранам, то в глубинке дела с этим обстоят плохо.