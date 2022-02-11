В Петербурге группа автоугонщиков предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении организованной группы профессиональных воров авто. На протяжении длительного времени совершались кражи на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области дорогостоящих автомобилей корейского и японского производства, с целью дальнейшей реализации их на территории Центральной Азии.

Было установлено, данная преступная группа была создана в январе и действовала по март 2021 года. Главарём группы выступал 35-летний ранее судимый местный житель. Он разрабатывал преступную схему кражи автомобилей, производил выбор объекта, а так же обеспечивал электронными устройствами участников группы.

После злоумышленник привлёк к участию в незаконной деятельности двух мужчин 1990 и 1983 года рождения. Они выполняли ранее распределённые роли похитителей и впоследствии «перегонщиков» иномарок.

Вскрытие автомобилей производилось с помощью электронных устройств.

За этот период участники организованной группы по преступной схеме совершили 4 тайных кражи: один автомобиль Киа «Соренто Прайм» и три автомобиля Митсубиси «Аутлендер».

Автомобили Киа «Соренто Прайм» и Митсубиси «Аутлендер» были возращены владельцам, а также один автомобиль марки Митсубиси «Аутлендер» был найден в Оренбургской области на подложных номера и возращён страховой компании. Продолжаются поиски четвёртой похищенной иномарки, которая в ходе преступной деятельности была реализована за пределы Российской Федерации.

Общий ущерб от преступной деятельности организованной группы составил более 8 млн рублей.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в марте 2021 года преступная деятельность организованной группы была пресечена.

В ходе серии обысков по местам жительства злоумышленников и в гараже-ангаре в марте 2021 у обвиняемых были обнаружены и изъяты: два угнанных автомобиля, один автомобиль личного использования, различное оборудование, используемое для угонов, а также документы на автомобили, многочисленные комплекты госномеров, а также денежные средства на общую сумму 1,5 млн рублей.

Все трое злоумышленников задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В отношении троих участников организованной группы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Все трое обвиняются в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.