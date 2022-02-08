В Петербурге задержаны участники схемы мошенничества с арендой жилья

Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии интернет-мошенничеств. По версии следователей, к противоправной деятельности причастны шесть жителей Санкт-Петербурга, житель Ленинградской области и житель Екатеринбурга.

Предварительно установлено, что в свою криминальную схему злоумышленники смогли включить популярный среди туристов международный интернет-сервис аренды жилья. Они заселялись в снятые на одни сутки номера и квартиры, делали фотографии и от имени владельцев предлагали сдать недвижимость всем желающим.

«Для успешной верификации направляемых данных использовались поддельные таблички с адресами центральных районов Санкт-Петербурга и Сочи. Явные несоответствия на фотоматериалах устранялись с помощью обработки в компьютерных графических редакторах. При проверках службой безопасности интернет-сервиса фигуранты участвовали в видеоконференциях, в ходе которых демонстрировали интерьеры апартаментов и фальшивые документы на право владения ими. Для затруднения идентификации личности меняли свою внешность, используя парики, накладные усы и бороды.

После активации объявлений о сдаче жилья предполагаемые организаторы криминальной схемы обращались в администрацию сервиса и просили в виде исключения разрешить проводить оплату напрямую на счет арендодателя. При этом гражданам, которые бронировали объекты недвижимости, направлялось уведомление о необходимости внесения полной стоимости. Полученные деньги обналичивались через банкоматы и похищались, а клиенты оставались ни с чем», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для дополнительного криминального дохода злоумышленники после оплаты под надуманным предлогом отменяли бронь через администрацию интернет-сервиса и вновь выставляли объект для аренды. Таким образом, за одно и то же предложение они могли получить деньги от нескольких граждан.

На данный момент сотрудниками полиции установлены более 80 потерпевших. Жители различных регионов России перевели мошенникам более четырех миллионов рублей.

«Подозреваемые задержаны. В местах их проживания проведены обыски, в ходе которых обнаружены средства связи с их перепиской, более 370 сим-карт, 85 оформленных на третьих лиц банковских карт и компьютерная техника. Также изъяты удостоверения личности и правоустанавливающие документы на объекты недвижимости с признаками подделки, таблички с названием улиц и номерами домов, средства маскировки внешности и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователями следственных подразделений территориальных органов внутренних дел нескольких российских регионов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Предполагаемым двоим организаторам и троим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим подозреваемым назначен запрет определенных действий, одному – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила Ирина Волк.

Проводится работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.