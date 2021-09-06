В Петербурге десятилетний мальчик выпал из окна

Сегодня ночью, около 02 часов к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении на улицу Турку бездыханного тела 10-летнего мальчика.

Выездом на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что мальчик с родителями и старшей сестрой с ребенком проживал на 8-м этаже. Мальчик — инвалид второй группы.

По предварительным данным, мать и отец ребенка в момент трагедии дома отсутствовали. В квартире находилась только сестра, которая присматривала за своим маленьким ребенком.

По факту трагедии проводится проверка.