Накануне поздним вчером около 22 часов в съемной квартире дома 45/2 на Мебельной улице 6-летний мальчик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже 17 этажного дома. Его мать в это время выходила в магазин.
Ребенка спасти не удалось, он умер после проведения реанимационных действий.
По данным АН «Оперативное прикрытие», 30-летняя мать мальчика около трех месяцев назад прибыла в Петербург с двумя детьми из Свердловской области. Отец детей проживает в Екатеринбурге.
В Петербурге ребенок выпал из окна на 7 этаже
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
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В Приморском районе Петербурга разбился, выпав с 7 этажа, шестилетний мальчик
Накануне поздним вчером около 22 часов в съемной квартире дома 45/2 на Мебельной улице 6-летний мальчик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже 17 этажного дома. Его мать в это время выходила в магазин.
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