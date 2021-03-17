В Петербурге ребенок выпал из окна на 7 этаже

Накануне поздним вчером около 22 часов в съемной квартире дома 45/2 на Мебельной улице 6-летний мальчик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже 17 этажного дома. Его мать в это время выходила в магазин.

Ребенка спасти не удалось, он умер после проведения реанимационных действий.

По данным АН «Оперативное прикрытие», 30-летняя мать мальчика около трех месяцев назад прибыла в Петербург с двумя детьми из Свердловской области. Отец детей проживает в Екатеринбурге.