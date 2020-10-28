В Московском районе развратник напугал 8-летнюю девочку

Вчерашним вечером около 18:12 в службу «112» поступило сообщение, что в парадной дома 32, корпус 2 по улице Типанова неизвестный мужчина мастурбирует. Происходило это на глазах 8-летней девочки.

Парадная дома оборудована камерой видеонаблюдения, запись изъята. Полиция ищет мужчину лет 30-ти, в бежевой куртке с капюшоном и синих джинсах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.