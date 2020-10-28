ента новостей

19:18
Общественники обратили внимание властей на пешеходный маршрут под трубой теплотрассы в Приморском районе
19:16
На развязке дорог М-10 «Россия» и А-120 полностью перекроют четыре съезда
16:03
«Поезд Победы» продолжил свой путь
15:55
Россельхознадзор предотвратил ввоз в страну почти 61 тонны некачественной и опасной рисовой крупы из Индии
15:38
Ресурс «Медаль «За оборону Ленинграда» пополнился архивными документами
14:40
Единороссы вновь отказали петербуржцам в льготах на ЖКХ и транспорт
14:35
Летом объем перевалки нефтепродуктов из России начал сокращаться
14:31
В Московском районе развратник напугал 8-летнюю девочку
14:21
В Кронштадте школьница погибла при падении с высоты
11:47
В Петербурге построят новый клинический корпус НМИЦ онкологии
11:45
В России ускорят регистрацию прав на недвижимость
11:39
В Ленобласти поймали пиромана подпалившего автомобиль
11:33
В Петербурге задержали троих аферистов
11:21
На севере Петербурга задержали грабителя, пытавшийся похитить алкоголь из супермаркета
08:54
Петербург привлекателен для переезда
08:26
Из предпринимателей в самозанятые
22:34
Открытие выставки «Хулио Кортасар/Федор Ионин. Диалог» на Маяке
15:51
В минувшие выходные Россельхознадзор проконтролировал ввоз 19,5 тыс. тонн продукции
15:48
Для петербуржцев проводят экскурсии по иммерсивному пространству, посвященному истории Великой Отечественной войны
15:44
Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели противоаварийные учения в Московском районе
15:42
Исторический парк продлит выставку «живых» полотен
13:33
В Петербурге мужчину подозревают в педофилии
12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
11:07
Федеральную трассу Р-21 «Кола» полностью перекроют на два часа из-за разводки Ладожского моста
11:00
В Петербурге реставрируют Дачу Головина
10:43
В Петербурге слесарь по авторемонту подозревают в угоне иномарки
10:36
Телеканал «Мама» и «Триколор» запускают масштабную федеральную акцию «Узнай, какая ты мама»
10:29
Кому выгодна льготная ипотека
09:51
Профилактика коронавируса
19:07
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих ЗВО принимают участие в борьбе за звание «Ударное» подразделение
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе развратник напугал 8-летнюю девочку

В Московском районе развратник напугал 8-летнюю девочку

0
52
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Развратник напугал 8-летнюю девочку в Московском районе

Вчерашним вечером около 18:12 в службу «112» поступило сообщение, что в парадной дома 32, корпус 2 по улице Типанова неизвестный мужчина мастурбирует. Происходило это на глазах 8-летней девочки.
Парадная дома оборудована камерой видеонаблюдения, запись изъята. Полиция ищет мужчину лет 30-ти, в бежевой куртке с капюшоном и синих джинсах.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район педофил
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-01-2020, 09:34
В Красносельском районе педофил напал на школьницу
14-04-2020, 12:06
В Красногвардейском районе молодого мигранта подозревают в педофилии
27-11-2018, 10:51
В Московском районе насильник с ножом напал на девочку
5-02-2020, 09:50
В Петербурге мужчина надругался над 14-летней школьницей
21-05-2018, 13:16
В Калининском районе задержан развратник
14-06-2018, 10:33
В Невском районе ограбили салон связи

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
118
Вчера, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
380
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
404
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
589
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх