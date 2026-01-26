В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти

В недавней встрече, состоявшейся в знаменитом Эрмитаже, Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил важные вопросы с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Эта встреча, как подчеркнул Дрозденко, является значимым событием, поскольку каждая такая рабочая встреча с главой государства дает мощный импульс для реализации различных проектов, которые имеют важное значение для жителей региона.

Одним из ключевых вопросов, поднятых на встрече, стала инициатива Ленобласти по реализации программы «Чистая Ладога», направленной на обеспечение экологического благополучия крупнейшего источника пресной воды в Европе — Ладожского озера. Этот водоем имеет огромное значение, и его бассейн охватывает пять субъектов Северо-Западного федерального округа, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к его охране и восстановлению. Губернатор отметил, что для успешной реализации программы потребуется федеральная межведомственная и межрегиональная поддержка, включающая в себя такие меры, как мониторинг состояния водоема, очистка прибрежной акватории, реконструкция водоочистных сооружений и ликвидация объектов накопленного вреда.

Кроме того, Дрозденко рассказал о ходе развития Выборга, который в последние десять лет стал центром притяжения для туристов. Благодаря реставрации исторического центра города, капитальному ремонту инфраструктуры, улучшению транспортной доступности и созданию яркого событийного календаря, количество туристов, посещающих город, увеличилось в 3,5 раза. Все эти проекты реализуются в рамках федеральных и региональных программ, что подчеркивает важность поддержки со стороны государства.

Губернатор также озвучил необходимость реконструкции квартала Сета Солберга, который планируется преобразовать в театрально-культурный центр. Изначально планировалось привлечь финансирование от европейских партнеров, однако теперь принято решение о восстановлении этого объекта с использованием средств федерального бюджета и частных инвесторов.

Важной темой обсуждения стала поддержка участников специальной военной операции (СВО). Дрозденко рассказал о том, что в регионе был построен учебный центр для беспилотной авиации, а также создан кластер, занимающийся комплексным сопровождением и реабилитацией ветеранов СВО. Губернатор отметил, что работа в этом направлении не останавливается, и Президент одобрил новые меры поддержки для семей участников СВО, которые включают в себя помощь в ремонте жилья и финансовую поддержку для улучшения жилищных условий.

Кроме того, Дрозденко пригласил Владимира Путина посетить юбилей Ленинградской области в 2027 году, когда регион отметит 100-летие своего образования. Губернатор сообщил, что в этот знаменательный год планируется открытие более десятка стратегически важных объектов, что станет значимым событием для всей области. В заключение, Дрозденко подчеркнул, что работа по развитию Ленинградской области продолжается, и все усилия направлены на улучшение качества жизни жителей региона, что, безусловно, требует постоянного взаимодействия с федеральными властями и поддержки на всех уровнях.