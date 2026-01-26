ента новостей

22:03
В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти

В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Президент России Владимир Путин в Эрмитаже провёл рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

В недавней встрече, состоявшейся в знаменитом Эрмитаже, Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил важные вопросы с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Эта встреча, как подчеркнул Дрозденко, является значимым событием, поскольку каждая такая рабочая встреча с главой государства дает мощный импульс для реализации различных проектов, которые имеют важное значение для жителей региона.

Одним из ключевых вопросов, поднятых на встрече, стала инициатива Ленобласти по реализации программы «Чистая Ладога», направленной на обеспечение экологического благополучия крупнейшего источника пресной воды в Европе — Ладожского озера. Этот водоем имеет огромное значение, и его бассейн охватывает пять субъектов Северо-Западного федерального округа, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к его охране и восстановлению. Губернатор отметил, что для успешной реализации программы потребуется федеральная межведомственная и межрегиональная поддержка, включающая в себя такие меры, как мониторинг состояния водоема, очистка прибрежной акватории, реконструкция водоочистных сооружений и ликвидация объектов накопленного вреда.

Кроме того, Дрозденко рассказал о ходе развития Выборга, который в последние десять лет стал центром притяжения для туристов. Благодаря реставрации исторического центра города, капитальному ремонту инфраструктуры, улучшению транспортной доступности и созданию яркого событийного календаря, количество туристов, посещающих город, увеличилось в 3,5 раза. Все эти проекты реализуются в рамках федеральных и региональных программ, что подчеркивает важность поддержки со стороны государства.

Губернатор также озвучил необходимость реконструкции квартала Сета Солберга, который планируется преобразовать в театрально-культурный центр. Изначально планировалось привлечь финансирование от европейских партнеров, однако теперь принято решение о восстановлении этого объекта с использованием средств федерального бюджета и частных инвесторов.

Важной темой обсуждения стала поддержка участников специальной военной операции (СВО). Дрозденко рассказал о том, что в регионе был построен учебный центр для беспилотной авиации, а также создан кластер, занимающийся комплексным сопровождением и реабилитацией ветеранов СВО. Губернатор отметил, что работа в этом направлении не останавливается, и Президент одобрил новые меры поддержки для семей участников СВО, которые включают в себя помощь в ремонте жилья и финансовую поддержку для улучшения жилищных условий.

Кроме того, Дрозденко пригласил Владимира Путина посетить юбилей Ленинградской области в 2027 году, когда регион отметит 100-летие своего образования. Губернатор сообщил, что в этот знаменательный год планируется открытие более десятка стратегически важных объектов, что станет значимым событием для всей области. В заключение, Дрозденко подчеркнул, что работа по развитию Ленинградской области продолжается, и все усилия направлены на улучшение качества жизни жителей региона, что, безусловно, требует постоянного взаимодействия с федеральными властями и поддержки на всех уровнях.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-11-2025, 14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
11-06-2020, 10:03
Путин за Дрозденко
28-04-2021, 08:36
Путин снова встретился с Бегловым
28-01-2025, 10:08
Глава государства оценил инвестиционную привлекательность СПб
20-10-2025, 19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
20-01-2026, 14:00
«Газпром» вложит в строительство новых газопроводов в Ленобласти 34,5 млрд рублей

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Вчера, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
25-01-2026, 20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
Наверх