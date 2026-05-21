На трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области, связанных с проведением ремонтных работ. Из-за необходимости устранения колейности, восстановления швов, укрепления обочин и монтажа метеодатчиков, с 27 мая по 10 июля будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость будет снижена до 40 км/ч на участке с двумя полосами, по одной в каждом направлении.

Работы, которые будут вестись круглосуточно, охватят отрезок трассы Р-21 «Кола» с 122 по 151 километр, между населенными пунктами Иссад и Потанино Волховского района. Ремонт будет осуществляться поэтапными захватками длиной до 5 километров. Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Дополнительно будет установлено временное дорожное оборудование: знаки, светофоры, водоналивные барьеры и сигнальные фонари для обозначения зоны работ. Все работы проводятся согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. По информации начальника ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, данные меры направлены на обеспечение безопасности и восстановление качества дорожного покрытия.