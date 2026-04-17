ента новостей

12:43
В Петербурге стартовала компания по озеленению города
12:35
На трассе Р-23 в Ленобласти перекроют две полосы движения
12:29
В Петербурге поймали карманницу-рецидивистку из Рязани
12:23
В Петербурге задержали подозреваемых в вымогательстве у продавца круглосуточного магазина
12:17
В Петербурге поймали вандала, разбившего стекло на остановке на Сиреневом бульваре
12:03
В Петербурге задержали 15-летнего «помощника» телефонных мошенников
12:00
В Петербурге полицейские задержали сбытчика запрещенных веществ
10:39
В Петербурге раскрыли покушение на убийство, совершенное в 1997 году
20:40
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Белоострова до Огоньков
13:11
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
12:13
Съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД полностью перекроют
12:01
Первые сто электробусов белорусского производства выходят на улицы Петербурга
11:57
В Петербурге организован сбор гуманитарной помощи Республике Дагестан
11:52
На севере Петербурга пенсионер открыл стрельбу из пневматики у детского сада
11:46
В Шушарах полицейские провели проверку строительных городков
11:37
В Петербурге полицейские ликвидировали канал вывода денежных средств за рубеж
22:35
Герценовцы провели второй Фестиваль адаптивных видов спорта для ветеранов СВО
22:32
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность
15:50
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»
15:01
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев
14:38
Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив
14:05
В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику
12:40
В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников
12:30
В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко
12:26
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
12:21
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный
12:13
В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет
12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
15:40
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
15:31
В Петербурге на траулере «Капитан Юнак» поднят Государственный флаг России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
На трассе Р-23 в Ленобласти перекроют две полосы движения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области перекроют две полосы движения

Федеральное управление автомобильных дорого «Северо-Запад» уведомляет о грядущих ограничениях на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. В Ленинградской области, на отрезке с 31-го по 54-й километр, будет временно ограничена пропускная способность.

Причиной временных неудобств станут работы, связанные с укладкой износостойких слоев дорожного покрытия, ремонтом деформационных швов и монтажом оборудования для автоматических метеостанций. С 26 апреля по 15 июня движение будет ограничено: две из трёх полос в каждом направлении будут временно закрыты. Максимальная разрешённая скорость на данном участке составит 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно, в ночное время, с 19:00 до 07:00.

Илья Пузыревский, начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уточнил, что ремонтные мероприятия пройдут на участке в Гатчинском районе Ленинградской области, между населенными пунктами Дони и Большие Колпаны. Перекрытие полос будет осуществляться поэтапно, участками по 3 километра.

Организация дорожного движения на этот период будет осуществляться согласно утвержденной схеме. Для обеспечения безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие рабочую зону, и смонтируют систему световой сигнализации.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх