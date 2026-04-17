На трассе Р-23 в Ленобласти перекроют две полосы движения

Федеральное управление автомобильных дорого «Северо-Запад» уведомляет о грядущих ограничениях на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. В Ленинградской области, на отрезке с 31-го по 54-й километр, будет временно ограничена пропускная способность.

Причиной временных неудобств станут работы, связанные с укладкой износостойких слоев дорожного покрытия, ремонтом деформационных швов и монтажом оборудования для автоматических метеостанций. С 26 апреля по 15 июня движение будет ограничено: две из трёх полос в каждом направлении будут временно закрыты. Максимальная разрешённая скорость на данном участке составит 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно, в ночное время, с 19:00 до 07:00.

Илья Пузыревский, начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уточнил, что ремонтные мероприятия пройдут на участке в Гатчинском районе Ленинградской области, между населенными пунктами Дони и Большие Колпаны. Перекрытие полос будет осуществляться поэтапно, участками по 3 километра.

Организация дорожного движения на этот период будет осуществляться согласно утвержденной схеме. Для обеспечения безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие рабочую зону, и смонтируют систему световой сигнализации.