В Ленобласти на транспортной развязке на обходе Луги полностью перекроют все съезды

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящих ограничениях движения на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. В Лужском районе Ленинградской области, на 145-м километре трассы (обход Луги), полностью закроют все съезды на ключевой транспортной развязке, пересекающейся с Комсомольским проспектом. Изменения вводятся из-за работ по устранению колеи на асфальтобетонном покрытии.

Ограничения вступят в силу поэтапно, с 8 по 20 июня. Перекрытие съездов будет осуществляться поочередно. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что данные меры необходимы для проведения ремонтных работ.

Организация дорожного движения в период ремонта будет соответствовать утвержденной схеме. Будет установлено временное ограждение с использованием водоналивных барьеров и сигнальных фонарей, а также соответствующие дорожные знаки.

Пузыревский напомнил, что сроки проведения работ могут быть изменены в зависимости от метеорологических условий.