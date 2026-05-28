Питерец.ру » Культура » Международный проект «Петербургские театральные мастерские»

Международный проект «Петербургские театральные мастерские»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Балтийский дом
Проект проводится Комитетом по внешним связям Санкт‑Петербурга совместно с Театром-фестивалем «Балтийский дом»

Международный проект «Петербургские театральные мастерские» стартовал в 2021 году, став одной из наиболее ярких и востребованных инициатив в русском зарубежье.

Проект проводится Комитетом по внешним связям Санкт‑Петербурга совместно с Театром-фестивалем «Балтийский дом», при содействии Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, Российского государственного института сценических искусств и Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская».

Благодаря конкурсному отбору победители получают возможность стать участниками мастер-классов ведущих театральных специалистов Санкт‑Петербурга. За пять лет существования проекта в нём приняли участие профессиональные русские театры, работающие за рубежом, театральные студии, объединения соотечественников, вокально-хореографические коллективы.

В феврале 2026 года были рассмотрены заявки по трём направлениям: мастер-классы для творческих специалистов; мастер-классы для административно-технического персонала; создание спектаклей с участием театральных специалистов из Санкт‑Петербурга. Новым направлением проекта стал мастер-класс по игре на русских народных инструментах для зарубежных специалистов. По результатам профессионального анализа были определены победители, которые стали участниками проекта этого года.

27 апреля, в рамках проекта, в одном из ведущих русских театров зарубежья — Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера (Сухум, Абхазия) началась работа над спектаклем «Хайт, или Сказка без конца» по мотивам абхазских и русских народных сказок. Режиссёр постановки — актриса и режиссёр Театра-фестиваля «Балтийский дом» Александра Мамкаева, художник —Надежда Осипова.

1 июня, в День защиты детей, состоится премьера спектакля. В этой абхазской сказке, рассказанной русской сказительницей, полной чудесных превращений, сквозь волшебный сюжет ярко проступают элементы Апсуара — традиционного неписаного кодекса этики, чести и уклада жизни абхазов.

В спектакле принимают участие молодые актеры — выпускники ВТУ им. М.С. Щепкина Лана Ласурия, Астан Джинджолия и Аманда Чепия, а также выпускник детской студии «Чик» Константин Воуба. Роль Сказительницы играет Екатерина Барышева.

